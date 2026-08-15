Председателем Госкомитета РТ по туризму назначена Оксана Саргина

Оксана Саргина возглавила Госкомитет Татарстана по туризму — она сменила Сергея Иванова, руководившего ведомством с момента его создания. О назначении объявили на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Саргина перешла на новую должность с поста заместителя директора Фонда «Институт развития городов РТ», где курировала развитие туризма и рекреации. Но это не первый ее опыт в туристической отрасли: с конца 2012 по конец 2017 года она возглавляла АНО «Центр развития туризма РТ», а затем занималась развитием бренда Visit Tatarstan.

Иванов покинул пост в конце июля. Он руководил госкомитетом более 12 лет — с весны 2014 года, когда ведомство было создано. Теперь он переходит на федеральный уровень: стал первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ» и будет работать над проектом «Казань марина» вместе с реализацией федеральных проектов по развитию туризма.