Новости Казани

Метшин, Крутой и Николаев открыли в Казани памятную звезду «Новой волны»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В казанском парке «Елмай» теперь есть памятная звезда «Новой волны». Её открыли 25 августа мэр Казани Ильсур Метшин, композитор Игорь Крутой и Николаев. Метшин назвал это честью и напомнил, что идея переезда фестиваля в Казань возникла сразу после Универсиады. Крутого он назвал большим другом города.

Игорь Крутой в ответ заявил, что не знает города гостеприимнее Казани. И пошутил: если кто-то захочет, чтобы «Новая волна» больше здесь не проходила, придётся ответить — «тут уже памятник поставили».

Стела и барельефы расположены в парке «Елмай», увидеть их может каждый. Ранее Крутой также попытался ответить журналистам, примет ли Казань «Новую волну» в 2027 году.

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