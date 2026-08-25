Раис Татарстана посетил отреставрированную мечеть «Раджаб» в Казани

В день Мавлида Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в последнюю историческую деревянную мечеть Казани — «Раджаб», где только что завершилась реставрация. Это единственное уцелевшее деревянное дореволюционное здание мечети в городе. Реконструкция шла с 2021 года, теперь молельный зал вмещает около 200 человек.

Праздник начался с чтения аятов Священного Корана и рассказа Фарида хазрата Гарипова о Пророке Мухаммаде. Вместе с Раисом на Мавлид пришли руководитель его Администрации Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Джалиль хазрат Фазлыев и все казанские имамы.

Рустам Минниханов осмотрел обновленную мечеть и поздравил собравшихся с двойным праздником: «Сегодня у нас два больших праздника: первый — день рождения Пророка Мухаммада, второй — открытие мечети. Хочется сказать большое спасибо каждому, кто принял участие в реставрации этой красивой мечети. Пусть и в дальнейшем в нашей республике будет спокойно, будут успехи. Спасибо каждому из вас!»

После торжественной части в мечети продолжились праздничные мероприятия: читали Коран, звучала касыйда Мавлида, восхваления Пророку, а завершилось всё коллективным дуа. Деревянная мечеть выполнена в традиционном татарском стиле.