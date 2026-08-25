Новости Казани

Раис Татарстана посетил отреставрированную мечеть «Раджаб» в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В день Мавлида Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в последнюю историческую деревянную мечеть Казани — «Раджаб», где только что завершилась реставрация. Это единственное уцелевшее деревянное дореволюционное здание мечети в городе. Реконструкция шла с 2021 года, теперь молельный зал вмещает около 200 человек.

Праздник начался с чтения аятов Священного Корана и рассказа Фарида хазрата Гарипова о Пророке Мухаммаде. Вместе с Раисом на Мавлид пришли руководитель его Администрации Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Джалиль хазрат Фазлыев и все казанские имамы.

Рустам Минниханов осмотрел обновленную мечеть и поздравил собравшихся с двойным праздником: «Сегодня у нас два больших праздника: первый — день рождения Пророка Мухаммада, второй — открытие мечети. Хочется сказать большое спасибо каждому, кто принял участие в реставрации этой красивой мечети. Пусть и в дальнейшем в нашей республике будет спокойно, будут успехи. Спасибо каждому из вас!»

После торжественной части в мечети продолжились праздничные мероприятия: читали Коран, звучала касыйда Мавлида, восхваления Пророку, а завершилось всё коллективным дуа. Деревянная мечеть выполнена в традиционном татарском стиле.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

день назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

средства для холодный туман от клопов для дезинфекции

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Кулинария

12 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

строительство веранды к дому цена под ключ в Москве

Не у нас

22 часа назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Кулинария

день назад

Яйца для омлета больше не взбиваю до пены: пышность зависит совсем не от этого

Не у нас

22 часа назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Технологии

4 часа назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra
Технологии
58 секунд назад

Замена ключевого сотрудника обходится компании в 50–200% его годового дохода

Эксперт Анастасия Горелкина рассказала «Извести...

Технологии

34 минуты назад

Баканов: космические программы в России финансируются полностью

Интересное в Казани

день назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

Новости Татарстана

39 минут назад

Минниханов осмотрел обновленные социальные объекты в Высокой Горе

Кулинария

47 минут назад

Сливки для грибного соуса больше не беру: нужную густоту дает продукт, который всегда есть дома
MАХ запустил мультиаккаунты — два профиля в одн...
Технологии
час назад

MАХ запустил мультиаккаунты — два профиля в одном приложении

Гороскопы

час назад

Хлеб в котлеты больше не добавляю: один овощ делает фарш сочным и почти не чувствуется

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на «Новой волне» почтили 90-летие Раймонда Паулса

Технологии

2 часа назад

Windows 11: эксперты назвали минимальный объем оперативной памяти — 8 ГБ
Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отды...
Новости России
5 дней назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района