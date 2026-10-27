Новости Татарстана

В Татарстане систематизируют работу общественных институтов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Лейла Фазлеева на заседании Общественной палаты...

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Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на совместном заседании Общественной палаты республики и Совета муниципальных образований заявила о необходимости систематизировать деятельность общественных институтов, определить ключевые приоритеты и усилить межведомственное взаимодействие. По ее словам, сейчас не хватает именно системности в этой работе.

Одним из главных приоритетов вице-премьер назвала защищенность граждан, особенно тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Она подчеркнула, что все общественные институты должны работать над решением общих задач, иначе усилия организаций будут распыляться, снижая эффективность совместной деятельности.

Отдельное внимание Фазлеева уделила инициативному бюджетированию в муниципалитетах. Реализация проектов, предложенных самими жителями, уже дает положительные результаты и позволяет получать хорошую обратную связь от населения.

Также вице-премьер напомнила о едином плане мероприятий по реализации указа Президента России о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Первоначально план включал 1,4 тыс. мероприятий, но после оптимизации и согласования их число сократилось до 700. Фазлеева отметила, что дальнейшая работа должна строиться на четком определении приоритетов и межведомственном взаимодействии.

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