Новости Татарстана

Аргентинский посол заявил о планах приехать в Казань

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Посол Аргентины в России планирует посетить Каз...

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил о намерении посетить Казань до конца 2026 года. Своими планами дипломат поделился на встрече с полпредом Татарстана в Москве Равилем Ахметшиным, сообщает «Татар-информ».\n\nСтороны обсудили перспективы сотрудничества между Аргентиной и республикой, включая возможности налаживания новых деловых контактов. Особый интерес аргентинский гость проявил к взаимодействию с представителями власти и бизнеса Татарстана.\n\nСреди наиболее перспективных направлений партнерства посол выделил сельское хозяйство, энергетику и добычу полезных ископаемых. Визит в Казань, по его словам, позволит ближе познакомиться с экономическим потенциалом региона и обсудить совместные инициативы.\n\nТочные сроки поездки аргентинского посла в столицу республики пока не называются.

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