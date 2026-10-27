Аргентинский посол заявил о планах приехать в Казань
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил о намерении посетить Казань до конца 2026 года. Своими планами дипломат поделился на встрече с полпредом Татарстана в Москве Равилем Ахметшиным, сообщает «Татар-информ».\n\nСтороны обсудили перспективы сотрудничества между Аргентиной и республикой, включая возможности налаживания новых деловых контактов. Особый интерес аргентинский гость проявил к взаимодействию с представителями власти и бизнеса Татарстана.\n\nСреди наиболее перспективных направлений партнерства посол выделил сельское хозяйство, энергетику и добычу полезных ископаемых. Визит в Казань, по его словам, позволит ближе познакомиться с экономическим потенциалом региона и обсудить совместные инициативы.\n\nТочные сроки поездки аргентинского посла в столицу республики пока не называются.
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