Аргентинский посол заявил о планах приехать в Казань

Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил о намерении посетить Казань до конца 2026 года. Своими планами дипломат поделился на встрече с полпредом Татарстана в Москве Равилем Ахметшиным, сообщает «Татар-информ».



Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Аргентиной и республикой, включая возможности налаживания новых деловых контактов. Особый интерес аргентинский гость проявил к взаимодействию с представителями власти и бизнеса Татарстана.



Среди наиболее перспективных направлений партнерства посол выделил сельское хозяйство, энергетику и добычу полезных ископаемых. Визит в Казань, по его словам, позволит ближе познакомиться с экономическим потенциалом региона и обсудить совместные инициативы.



Точные сроки поездки аргентинского посла в столицу республики пока не называются.