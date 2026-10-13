Кулинария

Картошку для драников больше не тру по полчаса: один кухонный помощник избавляет от возни — а корочка получается румяной и хрустящей

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить хрустящие драники без долгого н...

ПроКазань

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Драники хороши всем, кроме одного — необходимости натирать картошку. Особенно когда хочется приготовить завтрак на всю семью, а не стоять у терки с целой миской клубней. Но эту работу можно выполнить за пару минут, если воспользоваться обычным кухонным измельчителем или блендером.

При правильном приготовлении драники получаются не хуже классических: с золотистой хрустящей корочкой и нежной картофельной серединкой. Главное — не превращать картошку в жидкое пюре и обязательно убрать лишнюю влагу перед жаркой.

Как измельчить картошку без терки

Для драников подойдет кухонный комбайн с насадкой-теркой. Он позволяет быстро получить привычную картофельную стружку, которая хорошо подрумянивается на сковороде.

Если такой насадки нет, можно воспользоваться измельчителем с ножами. Картофель нужно нарезать небольшими кусочками и измельчать короткими импульсами. Так проще сохранить мелкую зернистую структуру, не превращая массу в однородную кашицу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если измельчаете картофель блендером, не держите кнопку нажатой слишком долго. Лучше сделать несколько коротких импульсов и проверить консистенцию. Для хрустящей корочки важно, чтобы картофельная масса не была слишком жидкой».

Простой рецепт хрустящих драников

На 3–4 порции понадобятся:

  • картофель — 700 г;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 1–2 ст. л.;

  • соль — ½ ч. л.;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

  1. Очистите картофель и лук, нарежьте небольшими кусочками. Измельчите в комбайне или импульсном режиме блендера.

  2. Переложите массу в сито и слегка отожмите лишний сок. Сильно высушивать картофель не нужно, но свободной жидкости в миске быть не должно.

  3. Добавьте яйцо, соль, перец и одну столовую ложку муки. Перемешайте. Если масса остается слишком жидкой, всыпьте еще немного муки.

  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте картофельную смесь столовой ложкой, формируя небольшие тонкие лепешки.

  5. Жарьте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до выраженной золотистой корочки. Драники должны полностью приготовиться внутри.

  6. Готовые лепешки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Из этого количества продуктов получится примерно 12–14 небольших драников.

Почему драники иногда получаются мягкими вместо хрустящих

Самая частая причина — избыток влаги. Если сразу отправить на сковороду слишком жидкую картофельную массу, драники начнут скорее тушиться, чем жариться.

Вторая ошибка — большое количество муки. Она делает смесь удобнее для формования, но при избытке превращает драники в плотные картофельные оладьи.

Не стоит выкладывать на сковороду слишком много порций одновременно. Температура масла снизится, и добиться красивой корочки будет сложнее.

Лучше жарить драники небольшими партиями, не накрывая крышкой. Тогда лишняя влага быстрее испаряется, а поверхность хорошо подрумянивается.

Подавать картофельные драники вкуснее всего сразу после приготовления, пока края остаются хрустящими. К ним отлично подходит густая сметана, свежая зелень или простой соус из натурального йогурта с чесноком.

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