7 способов использовать винтовые крышки от банок в хозяйстве

Винтовые крышки от банок обычно выбрасывают почти автоматически, хотя в быту они ещё вполне полезны. Это не строгая наука и не обязательное правило для каждого дома, но многие замечают: у таких мелочей оказывается удивительно длинная вторая жизнь. Я сам сначала сомневался, что из обычной крышки можно выжать что-то кроме мусора, но пара приёмов прижилась у меня буквально с первого раза.

Сразу оговорюсь: для домашней консервации бывшие в употреблении крышки лучше не оставлять. А вот для хранения сухих продуктов, мелочей и разных бытовых задач они подходят очень даже неплохо. И главное — всё это без лишних трат и без ощущения, что в доме копится бесполезный запас железа.

Для кухни и хранения продуктов

Если крышка уже не годится для герметичной закрутки, это не значит, что она бесполезна. На одном из российских сайтов о доме я встречал совет использовать такие крышки для сухого хранения, и у меня он сработал без сюрпризов.



Под сухие продукты. Банки с винтовыми крышками удобно использовать для соли, соды, крахмала, круп и специй. От влаги такая крышка защищает заметно лучше, чем открытый пакет, который вечно норовит завалиться на полке.



Под сушёные травы и чай. Если продукту не нужна стерильность, а нужна аккуратная закрытая банка, старая крышка вполне справляется. Я так храню сушёную мяту: запах не гуляет по шкафу, а сама банка выглядит опрятно.



Для остатков сыпучих смесей. Панировочные сухари, сахарная пудра, какао — всё это удобно пересыпать в банку, чтобы не искать потом прищепку для пакета.



Для подписей. На крышку можно наклеить полоску малярного скотча и подписать содержимое. Приём простой, но именно он спасает от банок-загадок, где то ли манка, то ли мука.



Лайфхак: если крышка изнутри чистая, но снаружи выглядит уставшей, просто оставьте её для шкафа или кладовой, а не для открытых полок. Работает так же, а раздражает меньше.

Для порядка в шкафу, кладовой и мастерской

Вот здесь винтовые крышки, на мой взгляд, особенно хороши. Жесть прочная, резьба уже готова, банка вкручивается быстро. Когда я впервые попробовал такой способ хранения мелочей, ушло около пяти минут, а пользы оказалось больше, чем от дешёвого пластикового контейнера.



Под мелкий крепёж. Гвозди, шурупы, гайки и дюбели удобно хранить в прозрачных банках, а крышки закрепить снизу полки. Сразу видно, что где лежит, и ничего не рассыпается по ящикам.



Под швейные мелочи. Пуговицы, кнопки, булавки, катушки, крючки для одежды — всё это можно разложить по небольшим банкам и убрать с глаз.



Под семена и садовые мелочи. Для тех, у кого есть дача, банки с крышками хорошо подходят под подписи, пакетики с семенами и мелкий инвентарь вроде клипс и шпагата.



Под канцелярские мелочи. Скрепки, кнопки, ластики и зажимы обычно живут в одном хаосе. Банки с винтовыми крышками этот хаос неплохо дисциплинируют.



Лайфхак: если хотите хранить банки под полкой, сначала разложите мелочи по категориям и только потом крепите крышки. Иначе можно красиво прикрутить систему, а потом понять, что самая тяжёлая банка висит в самом неудобном месте.

Андрей Николаев, житель Казани: «Я прикрутил несколько таких крышек под полкой в кладовой и убрал туда саморезы и мелкий крепёж. Раньше всё лежало в коробке вперемешку, а теперь нужная мелочь находится за полминуты».

Для чистоты на столе и мелких бытовых задач

У винтовой крышки есть один недооценённый плюс — небольшой бортик. Он как раз и делает её полезной там, где надо поймать капли, крошки или мелкий мусор. Я не ожидал, что такая простая вещь избавит от вечного липкого круга под бутылкой с маслом, но именно так и вышло.



Как подставка под бутылки и баночки. Масло, сироп, мёд, соус — всё, что любит оставлять след на столешнице, можно ставить в крышку подходящего размера.



Как мини-поддон для губки или кусочка хозяйственного мыла. Вода не растекается по раковине, а сам предмет лежит аккуратнее.



Как подставка для мелочей во время работы. Бусины, винтики, кнопки, иголки и даже косточки от ягод при готовке удобнее складывать в крышку, чем просто на стол.



Как временный держатель для клубка ниток. Если положить клубок в неглубокую ёмкость, а рядом использовать крышку для мелочей, рабочее место выглядит заметно собраннее.



Лайфхак: поставьте одну чистую крышку рядом с плитой или мойкой и используйте её как «дежурную подставку». Я так делаю для ложки во время готовки, и оттирать стол потом приходится заметно реже.

Для дачи, рассады и простых самодельных решений

В дачном хозяйстве такие крышки тоже не пропадают. Я находил похожие советы на российских сайтах о саде и быте: идея не новая, но удобная именно потому, что материал уже есть под рукой.



Как бирки для растений. На крышке можно сделать подпись и закрепить её проволокой возле нужного горшка или грядки. Металл служит дольше, чем бумажка на палочке.



Как крышка-дозатор для сыпучих продуктов. В некоторых случаях в ней делают несколько небольших отверстий, чтобы аккуратно распределять, например, сахарную пудру или соду по поверхности.



Как ёмкость для мелких семян во время посева. Если высыпать чуть-чуть в крышку, брать их становится удобнее, чем из большого пакета.



Как маленький контейнер для крепежа во время работ на участке. Когда что-то собираешь или чинёшь, в крышку удобно сложить несколько саморезов, чтобы не лазить каждый раз в коробку.



С дозаторами я бы советовал не увлекаться без необходимости: если есть готовая удобная ёмкость, она обычно практичнее. Но как временное решение старая крышка действительно выручает, особенно когда нужно быстро приспособить что-то из того, что уже лежит дома.

Винтовые крышки от банок — мелочь, которую легко недооценить. Для консервации после первого использования они подходят не всегда, зато в хранении, уборке и организации пространства работают вполне честно. Если выбрать два-три понятных применения, а не тащить в ящик всё подряд, пользы будет больше, чем беспорядка. У меня в деле прижились подставки под бутылки и хранение мелочей под полкой — просто, дёшево и без лишних покупок.