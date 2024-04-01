Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

Для жителей крупных городов приоритетом при выборе услуг всегда является их качество и скорость. Начать день с вкусного завтрака и горячего кофе уже не роскошь, поэтому именно за столь высокий спрос на данную услугу игроки рынка борются теперь не количеством, а качеством.

Для сети продуктовых магазинов “Жизньмарт” - это главный ориентир, где работа над совершенствованием товаров имеет постоянный характер. Компании максимально важно погружать клиента в атмосферу комфорта и высоких скоростей.

Здесь вы сможете купить не только свежие продукты за 5 минут от местных производителей, прошедших тщательную экспертизу, но и насладиться широким ассортиментом теплых напитков и вкусных булочек, а также посидеть в уютной зоне кафе, где можно сделать небольшую паузу и понаблюдать за происходящим в городе. Ваши дети тоже не остануться без дела - специально для них разработчики франшизы подготовили бизи-уголок с занимательными играми.

Сеть продуктовых магазинов "Жизньмарт" большого формата – это уникальная концепция магазинов у дома с экспресс-доставкой. Ассортимент продуктового маркета состоит на 70% из fгеsh-продукции. Большую часть товаров составляет готовая еда и продукты с чистым составом. Одним из ключевых преимуществ марки также является собственная ИТ-разработка, позволяющая успешно реализовывать товар с небольшим сроком годности - от 1 до 3 дней. А на полках вы обнаружите только по одному "лучшему товару в каждой категории". Помимо этого, 97% товаров в магазине представлены под собственной торговой маркой (СТМ).

Фото: пресс-служба “Жизньмарт”

Торговая сеть “Жизньмарт” набирает обороты: по франшизе открыто уже порядка 280 магазинов по всей стране. Первая точка большого формата в Татарстане открылась 14 марта в Казани по адресу ул. Пушкина, 21 и показала внушительный результат - в первый день работы выручка магазина составила более 180 тыс. руб.

Вторая точка по адресу ул. Мавлютова, 17е открылась 29 марта. Франчайзи ожидают высокий уровень спроса, поскольку открытие первого магазина большого формата вызвало большой интерес у жителей и сопровождалось высоким ажиотажем. Компания планирует и дальше активно развиваться в регионе, поэтому находиться в поиске надежных партнеров-франчайзи.

Фото: пресс-служба “Жизньмарт”

Будущие покупатели франшизы большого формата смогут получить уникальную концепцию и заметные преимуществами перед другими игроками рынка. Приведем несколько отличительных черт магазина-кафе от других представителей ритейла:

Широкий ассортимент готовой еды, кофейных напитков и продуктов питания. Клиенты смогут не только купить здесь перекус в дорогу, но и полноценно пообедать. Для них будет доступно большое разнообразие напитков и еды: от вафель и сэндвичей, до авторских и классических напитков.

Оборудованная зона кафе: в магазине есть отдельная территория с удобной мебелью, пледами, розетками, wi-fi, питьевой водой и льдом. И все это абсолютно бесплатно.

Наличие двух форматов: мини и большой. Во втором вдобавок работает экспресс-доставка за 20 минут.

Сотрудники-универсалы: местные супергерои, которые будут заваривать ароматный кофе, помогать гостям магазина и развозить заказы на доставку.

Кассы самообслуживания и умные весы, что весомо сокращает длину очереди покупателей и позволяет клиентам в среднем затрачивать около 5 минут на покупки.

Бесплатные пакеты: за них можно заплатить, тогда вырученные средства пойдут в благотворительный проект “посади дерево”. Компания высаживает деревья в городах присутствия.

Развлечения для детей: в магазинах устанавливаются специальные бизиборды или отдельные игровые зоны.

Фермерская полка и детский магазинчик: гости могут оставить созданные ими товары с реквизитами для покупки. Магазин не берет за это никаких процентов.

“Лучший в своей категории”: особый подход к выбору продуктов.

Что значительно выделяет магазине на фоне других - это особый метод составления товарной матрицы. Создатели франшизы выбирают лучший товар в каждой категории, дорабатывают, основываясь на оценках гостей и "слепых" дегустациях, а затем предлагают конечному потребителю только одну марку с чистым составом и самыми высокими показателями по всем критериям. Также ассортимент непрерывно расширяется и дорабатывается.

Фото: пресс-служба “Жизньмарт”

К тому же для каждого региона набор товаров уникален. В Казани, как и в других городах, приоритет отдается местным производителям. На полках уже открывшихся магазинов в Татарстане есть множество позиций готовой еды от локальных производителей.

Финансовые подсчеты: сколько можно зарабатывать благодаря покупке франшизы

Согласно расчетам средняя выручка магазина в месяц составляет 7 000 000 рублей, из них чистый доход в месяц равен 500 000 - 800 000 рублей согласно построенной финансовой модели (для более детального анализы вы можете перейти по ссылке).

Приобрести франшизу можно за 1,5 млн рублей, именно столько составит паушальный взнос. Что вы приобретаете при этом:

Сформированную концепцию магазина: уникальный формат преимущественно с товарами под собственной торговой маркой;

Помощь в подборе помещения: в том числе дизайн-проект и сопровождение стройки;

Торговую матрицу с уникальным ассортиментом продуктов;

Документы для работы: стандарты, инструкции, описание бизнес-процессов;

Стартовое обучение сотрудников и партнеров;

Сайт и мобильное приложение для заказов доставки продуктов из вашего магазина;

IT-система, авторизирующая все рутинные процессы;

Маркетинговая поддержка в создании потока постоянных клиентов;

Юридическая помощь;

Работа с поставщиками: франчайзер берет на себя и эту работу.

Временные рамки: за какой период магазин окупится

Исходя из построенной финансовой, модели срок окупаемости составит 36 месяцев. Однако на практике зачастую магазин возвращал затраченные средства уже через 21 месяц.

Узнать больше подробностей о франшизе большого формата можно на сайте компании или в телеграм-канале.