Жить надежно. Один из крупнейших производителей товаров для дома рассказал жителям Казани о том, как повысить качество жизни

Компания Zepter International пришла в Казань еще в 90-х годах и 6 февраля этого года коллектив отметил 30-летний юбилей в нашей республике. Zepter International — это мультибрендовая международная компания, которая производит и продает эксклюзивные потребительские товары для здоровья. В ассортимент компании входит известная линейка посуды из стали, швейцарский сертифицированный аппарат для светотерапии и единственные в мире очки с фуллереновыми защитными линзами, а также приборы для дома, косметика и пищевые комплексы для поддержания здоровья.

2,5 миллиона россиян уже пользуются продуктами Zepter. Для сравнения - на данный момент в нашей стране живет почти 150 млн человек. Вице-президент по продажам и маркетингу Zepter Group видит огромные перспективы и открыто об этом говорит.

«В последние непростые годы наши продажи не падают. Положительная динамика сейчас небольшая, но она есть. А в предстоящем 2024 году мы хотим сотворить чудо», - Неджад Соколяк, вице-президент по продажам и маркетингу Zepter Group.

Успех и рост компании напрямую связан с количеством довольных и уверенных в продукции клиентов. Zepter начинал свой путь 37 лет назад и предлагал только посуду для приготовления пищи и некоторые предметы сервировки. На сегодняшний день компания может похвастаться продуктовой линейкой из более чем 1500 разных товаров, каждый из которых предназначен только для того, чтобы улучшать жизни людей.

«В этом году мы уже запустили в продажу новую сковороду, которая, я считаю, должна быть у каждой хозяйки. Уже через пару дней поступит еще одна новинка, а за ней еще и еще.», - Неджад Соколяк, вице-президент по продажам и маркетингу Zepter Group.

Zepter со всей серьезностью относится к качеству выпускаемых продуктов и считает этот вопрос одним из наиболее важных в работе с людьми.

«Мы еженедельно отслеживаем гарантийные случаи и в целом вопросы по качеству. То есть, если в каком-то городе вдруг возникает вопрос даже с батарейкой к какому-то устройству, президент компании узнает об этом уже на следующей неделе и будут приняты меры», - Алина Филиппова, исполнительный директор по продажам и маркетингу Zepter России.

Кроме того Zepter применяет очень строгие стандарты качества. У компании 9 собственных заводов в Европе, и каждый работает в соответствии с местными стандартами. Например, медицинское оборудование производится в Швейцарии в соответствии со швейцарскими стандартами качества для медицинского оборудования.

Продукция Zepter действительно может похвастаться своей долговечностью. Согласно результатам опроса среди покупателей есть те, кто приобретал кастрюли, сковороды, даже бытовую технику еще в 90-х годах. Притом, приходя за новой покупкой, клиенты в основном просто ищут новый дизайн.

«Мы не готовы идти на компромиссы с ценой, потому что нам очень важно, чтобы наши клиенты всегда были уверены в нашей продукции. Если люди покупают продукцию Цептер, она будет с ними долгие годы. На данный момент стандарты качества обязывают нас указать минимальный и предельный гарантийный срок службы. Дело в том, что ранее мы предоставляли покупателю ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию на многие продукты. Сейчас мы должны указывать срок 30 лет, но это просто изменение формулировки.», - Неджад Соколяк, вице-президент по продажам и маркетингу Zepter Group.

Zepter — особый производитель. Они создают не просто фильтры для воздуха, а целую экосистему для улучшения качества последнего. Кастрюли и прочая утварь тоже не просто посуда, а особая система приготовления здоровой пищи. Поэтому Zepter каждую неделю рассказывает о том как пользоваться своим продуктом. Для этого нужна была какая-то система для информирования, социальная сеть или… Zepter Бизнес Клуб.

«Цептер старается, чтобы люди не только один раз купили продукцию, а чтобы они находились с ними всегда. Zepter — это же не про продать, это про изменить привычки человека, постараться сделать жизнь каждого лучше», - Алина Филиппова, исполнительный директор по продажам и маркетингу Zepter России.

Любой, кто хочет получать больше от Zepter, может стать членом клуба - надо всего лишь зарегистрироваться. За сам факт участия полагаются выгодные цены. Zepter Бизнес Клуб – это своебразная инфосреда, в которой есть идеи для рецептов в фирменной посуде, разговоры с врачами, нутрициологами, кулинарные мастер-классы и многое другое.

«Если человек купил нашу посуду, мы должны быть уверены, что он в ней готовит. Если он купил наши очки, мы должны быть уверены, что он их носит. А иначе в нас нет смысла», - Эльвира Хабибуллина, Директор казанского филиала.

Многие компании с трудом пережили последние несколько лет, в том числе из-за проблем с логистикой. Этот период показал, что Zepter может удивить собственной «прочностью».

«Любой процесс работы компании требует отдельного подхода. В последние годы спрогнозировать ситуацию на рынке было практически невозможно. Многие адаптировались. Мы стараемся просчитывать наши действия на несколько лет вперед. Поэтому даже геополитическая ситуация никак не сказалась на нашей работе. Мы изначально лояльны к тем, кто нас выбирает. Все просто и надежно», - Марио Янкович - генеральный директор Zepter в России.

Произведенные в Швейцарии медицинские аппараты Биоптрон уже более 30 лет применяются в практике ведущих российских медицинских учреждений, опубликованы методические рекомендации в различных областях медицины. На Бизнес-конференции выступила заведующая отделением медицинской реабилитации ДРКБ Республики Татарстан Ахмадуллина Эльза Махмутовна с ценным опытом успешного аппаратов Биоптрон в нейрореабилитации, в том числе в отделении реанимации. Аппараты Биоптрон имеют Регистрационное удостоверение РФ, регистрационный номер РЗН 2016/4392.

«Вы знаете, Татарстан и все регионы, относящиеся к казанскому филиалу Zepter объединяет то, что практически во всех санаториях, профилакториях, больницах, клиниках используется прибор Биоптрон. В рамках российского проекта «Здоровье», который действует по всей России, прибор «Биоптрон» включили в список проектов, способствующих реабилитации.», - Надежда Гладких, исполнительный директор по продажам и маркетингу Казанского филиала.

Научное сообщество России гордится отсутствием аналогов в мире на ту или иную технологию. Так и Zepter в своей работе придерживается русской тактики на рынке.

«У нас нет конкуренции не только в Татарстане, ее нет в России и на мировом рынке», - Эльвира Хабибуллина, Директор казанского филиала.

Каждый сотрудник Zepter - это, прежде всего, человек. Он также хочет жить комфортно, ищет стабильность и надежность, хочет возвращаться в теплый и уютный дом, хочет жить легче. Так и родился слоган так верно определяющий компанию. Редакция ProKazan совместно с Zepter желают вам «Жить лучше. Жить дольше».