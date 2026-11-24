До завершения 2026 года в Татарстане планируют ввести в эксплуатацию базовые станции связи ещё в 79 деревнях и сёлах. Таким образом, общее количество поселений, подключённых к мобильному интернету благодаря программе «Устранение цифрового неравенства», увеличится с 274 до 353, передаёт «Татар-информ» со ссылкой на Минцифры РТ.

Программа распространяется на населённые пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Основная часть новых объектов связи в рамках национального проекта «Экономика данных» появится в Кукморском, Атнинском, Балтасинском, Буинском и Агрызском районах.

При составлении графика развития телекоммуникационной инфраструктуры учитывается мнение населения. Татарстан стал лидером среди регионов страны по активности участников голосования, проходившего на «Госуслугах» до 8 ноября. В выборе поселений для первоочередного подключения приняли участие около 34 тысяч татарстанцев. Особенно активно проявили себя жители Азнакаевского, Арского и Сабинского районов.

На основании волеизъявления граждан федеральное ведомство определит территории, которые получат доступ к сети в 2027 году.

Как подчеркнул первый заместитель министра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев, сегодня возможность пользоваться мобильным интернетом относится к числу базовых потребностей человека. Представитель ведомства поблагодарил «Ростелеком» и Т2 за участие в развитии связи на территории республики.

Завершить обеспечение малых населённых пунктов страны мобильным интернетом в рамках программы рассчитывают к 2030 году.