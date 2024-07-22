Витаминная бомба для организма: какие фрукты обязательно должны быть в рационе этим летом

Именно в июле начинается настоящий фруктовый сезон, когда на прилавках магазинов появляются сочные и полезные плоды. Согласно исследованиям, потребление сезонных фруктов значительно повышает уровень витаминов в организме и улучшает общее самочувствие. В июле около 70% россиян активно включают в свой рацион свежие фрукты, такие как абрикосы, черешню, персики и другие. Эти фрукты не только вкусны, но и полезны для здоровья, поэтому важно знать, какие из них стоит выбирать в первую очередь. ВкусВилл предлагает широкий ассортимент самых свежих и качественных фруктов, которые вы можете легко приобрести как в наших магазинах, так и через онлайн-заказы.



1. Абрикосы

Абрикос — это один из самых любимых летних фруктов. Он богат витаминами A, C, E и содержит множество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами. Абрикосы также полезны для кожи и зрения.

Польза для здоровья:

Улучшают пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.

Снижают уровень холестерина.

Поддерживают здоровье кожи и улучшают зрение.

Приготовьте этим летом абрикосовый смузи. Все просто: берем 5 абрикосов, 1 банан, 1 стакан йогурта, 1 ст. ложку меда и лед по вкусу. Отправляем все в блендер и взбиваем до однородной массы. Ваш смузи готов!

2. Черешня

Черешня — это сладкий и сочный фрукт, который многие из нас ждут с нетерпением каждое лето. Она богата витаминами C, A и содержит множество минералов, таких как калий и магний.

Польза для здоровья:

Улучшает качество сна благодаря мелатонину.

Снижает воспаление и уменьшает болевые ощущения.

Поддерживает здоровье сердца и нормализует кровяное давление.

Чтобы спастись от жары этим летом, предлагаем попробовать черешневый компот. Вымойте и удалите косточки из 500 г черешни. В большой кастрюле доведите 2 л воды до кипения, добавьте 100 г сахара и перемешивайте до полного растворения. Добавьте черешню и сок 1 лимона, варите на слабом огне 15 минут. Охладите и подавайте на стол.

3. Персики

Персики — это символ лета, который привносит сладость и свежесть в наш рацион. Они богаты витаминами A, C, E, а также содержат много клетчатки и антиоксидантов.

Польза для здоровья:

Поддерживают здоровье сердца.

Улучшают пищеварение.

Способствуют снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию клетчатки.

Такой салат вы еще не пробовали! Вымойте и нарежьте 4 персика ломтиками, нарежьте 1 огурец тонкими кружочками. Смешайте персики и огурец в салатнице, добавьте листья мяты. Полейте 1 ст. ложкой оливкового масла и соком 1 лимона, приправьте солью и перцем по вкусу, перемешайте и подавайте.

4. Сливы

Сливы — это сочный и сладкий фрукт, который помогает улучшить пищеварение и поддерживать общее здоровье. Они богаты витаминами C, K, а также содержат клетчатку и антиоксиданты.

Польза для здоровья:

Улучшают работу кишечника.

Поддерживают здоровье костей благодаря высокому содержанию витамина K.

Снижают уровень сахара в крови.

Редакция нашла идеальный летний рецепт! Вымойте и разрежьте 6 слив пополам, удалите косточки. Выложите сливы в форму для запекания срезом вверх, полейте 2 ст. ложками меда и посыпьте 1 ч. ложкой корицы. Запекайте в духовке при 180°C около 20 минут. Подавайте теплыми с йогуртом или мороженым.

5. Арбузы

Арбуз — это идеальный фрукт для жарких летних дней. Он состоит на 90% из воды, что делает его отличным средством для утоления жажды. Арбуз также богат витаминами A, C и содержит ликопин, который полезен для сердца.

Польза для здоровья:

Утоляет жажду и помогает поддерживать водный баланс.

Поддерживает здоровье сердца благодаря содержанию ликопина.

Улучшает пищеварение.

Арбузный лимонад станет отличным дополнением к летней прогулке. Вымойте и нарежьте 1/4 среднего арбуза кубиками, удалите семена. Поместите арбуз в блендер и взбейте до однородной массы, процедите сок через сито. Смешайте арбузный сок с соком двух лимонов и двумя столовыми ложками сахара в кувшине. Добавьте 1 л газированной воды и лед по вкусу, хорошо перемешайте и подавайте охлажденным.