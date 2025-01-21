В XX веке Россия пережила множество потрясений, включая революции, войны и репрессии. Эти события привели к утрате семейных архивов, документов и фотографий. Многие семьи были разделены, а их члены могли оказаться в разных частях страны или даже за её пределами. Некоторые люди скрывали свое происхождение, не рассказывая о нем детям и внукам, ведь принадлежность к дворянскому или купеческому сословию могла грозить тюрьмой или даже расстрелом.

Так в нашей стране появилось несколько поколений людей, оторванных от своих истоков и забывших о своем происхождении. Генеалогическая память семей уничтожалась в буквальном смысле. Люди меняли фамилии, переезжали и сжигали фамильные архивы.

Однако начиная с 1990-х годов у многих россиян проснулся интерес к своим корням, в сейчас начался настоящий бум генеалогических изысканий. Люди пытаются вернуть себе свое прошлое.

Так, например, жительница Казани Лия Осетрова смогла восстановить историю своей семьи до 1790 - х годов. Редакция ProKazan выяснила, как ей это удалось.

Семья как главная ценность

Лия Осетрова — владелица школы английского языка в Казани, любящая мама двоих детей и жена с более чем двадцатилетним стажем. Для неё семья — это основа жизни. «Меня всегда вдохновляли забота отца и трудолюбие матери. Их пример учил меня ценить близких и искать силу в своих корнях», — рассказывает Лия.

Желание сохранить семейную историю и передать её детям пришло к Лии не сразу. Долгое время она не задумывалась о прошлом своей семьи, пока однажды не приняла участие в трансформационной игре «Род и дар». «Эта игра открыла для меня тему семьи с новой стороны. Я поняла, что хочу больше узнать о своих предках и передать эту память своим детям», — рассказывает Лия.

Лия стала искать способы восстановления родословной и наткнулась на упоминание о центре «Семь поколений» в социальной сети. «Я увидела результаты их работы и подумала, что это мой шанс восстановить связь с предками», — говорит она. Так начался её путь к созданию семейного древа, который помог не только узнать о прошлом, но и лучше понять себя.

Первый шаг

Лия пришла в офис центра «Семь поколений», где познакомилась с основателем Рамилем Гаптрахимовым и узнала о процессе работы. «Мне рассказали о каждом этапе. Я предоставила фотографии и несколько документов от папы. Всё остальное специалисты находили самостоятельно», — вспоминает она.

Одним из первых шагов было согласование формата будущей работы. Для Лии было важно не просто узнать имена предков, но и создать что-то, что можно передать детям. Поэтому она выбрала формат книги, которая включала семейные истории, воспоминания и документальные данные.

На этом этапе также определялись ключевые задачи исследования. Основной акцент был сделан на восстановлении данных по отцовской линии, ведь история семьи со стороны матери была частично утрачена. Специалисты центра договорились с Лией о перечне документов, которые нужно найти, и разработали план интервью с её родственниками.

Тайны архивов

Процесс работы над родословной включал два ключевых этапа: генеалогический поиск и написание книги на основе собранных данных и интервью.

Первый этап начался с изучения документов ЗАГСа, где удалось найти информацию о предках Лии. Исследования продолжились в архивах, с использованием метрических книг, ревизских сказок и похозяйственных записей деревни.

Одной из главных сложностей стал поиск места рождения дедушки Лии, Абдульбара Мухаметзянова, который родился в 1925 году. Документы указывали на разные населённые пункты, что осложняло процесс. Благодаря кропотливой работе специалистов центра удалось выяснить, что он родился в деревне Утар - Аты. Это стало возможным благодаря запросам в ЗАГС и получению дополнительных данных о семье, где упоминались его отец Шагидулла и точные детали жизни в деревне. Например, нашли подробности его работы, семейной жизни и упоминания о тамге семьи - родовой печати, которая использовалась как символ принадлежности к определенному роду, что добавило уникальности собранной информации.

Работа с родственниками

В рамках работы над родословной специалисты центра провели интервью с родственниками Лии. Например, на основе воспоминаний её тёти, проживающей на Украине, были написаны портреты бабушки и дедушки. Общение проходило по телефону, и интервью было разделено на несколько этапов, чтобы постепенно углубляться в детали.

С двоюродной сестрой, живущей в Екатеринбурге, также провели интервью, чтобы собрать максимум информации о семейной жизни.

Специалисты компании «Семь поколений» стремятся к тому, чтобы включить в родословную все доступные воспоминания, благодаря чему история становится насыщенной и «живой».

Масштаб проделанной работы

В процессе исследования были обнаружены значимые моменты из жизни предков Лии Осетровой. Среди них — истории о перемещении семьи, трудностях, с которыми сталкивались её предки. Такие факты не всегда просто включать в книгу, но они помогают сформировать целостную и реалистичную картину прошлого.

«Порой, работая над родословной, видишь, как одни и те же события оказывают влияние на поколения. Это помогает понять, насколько сильно прошлое связано с настоящим», — рассказывает основатель центра “Семь Поколений” Рамиль Гаптрахимов.

Работа над родословной Лии показала, как глубокое исследование позволяет не только восстановить цепочку поколений, но и подчеркнуть, что история семьи — это история силы, стойкости и преемственности.

Какой результат?

Когда Лия получила готовую книгу, её переполняли эмоции. «В ней собраны размышления моего отца, истории о дедушке, которого я никогда не знала. Теперь я чувствую, что знаю их лучше», — говорит она.

Эта книга стала не просто документом, а важной частью семейной истории. Лия отмечает, что её дети с удовольствием читают книгу, рассматривают фотографии и чувствуют свою связь с родом.

Родословная Лии охватила предков до XVIII. Специалисты центра проделали огромную работу, собрав данные из разных источников и восстановив утраченные связи.

«Каждый проект уникален. Родословная Лии — это результат кропотливого труда, который показывает, как важно помнить свои корни», — говорит Рамиль Гаптрахимов.

Процесс оказался долгим, но увлекательным. Лия впервые участвовала в таком масштабным проекте и чувствовала, что это важное дело. «Когда мы начали, у меня было ощущение, что весь род встрепенулся. Словно предки почувствовали, что их начали вспоминать», — вспоминает она.

Проект вдохновил Лию на дальнейшие исследования. Она уверена, что собранная информация не только сохраняет память о прошлом, но и помогает строить будущее.

Если вы хотите узнать больше о своих предках и восстановить семейное древо, обратитесь в центр «Семь поколений». Его специалисты помогут собрать историю вашей семьи и сохранить её для будущих поколений.