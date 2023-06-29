Татарстан вошел в топ-10 регионов, где вырос спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщает портал «ДомКлик».

Так, в нашей республике за последний год спрос на ИЖС вырос в 3,5 раза, уточняющими данными поделились в «Коммерсантъ». Кроме того продолжают активно развиваться льготные программы для приобретения частного жилья: есть сельская ипотека под 3% годовых. Напомним, что при покупке квартире по базовой программе переплата в год составит в среднем 11,9%.

О причинах и последствиях роста спроса на ИЖС редакция ProKazan поговорила с Хабибуллиным Артуром, основателем строительной компании "Иман".

Крутовских Яна, журналист ProKazan и Хабибуллин Артур, основатель строительной компании Иман

– Как изменился спрос на ИЖС за последний год?

– Спрос увеличился, и дело не только в последнем годе. Тенденция к росту наблюдается уже не несколько лет. Одна из причин - самоизоляция. Именно после этого периода люди стали всё чаще рассматривать переезд за город.

Также на спрос влияет рост цен на квартиры: сегодня в агломерации Казани за 3-комнатную квартиру в многоэтажном жилом комплексе придется отдать столько же, сколько и за частный 2-этажный дом с участком в коттеджном поселке.

– Покупая квартиру мы приобретаем и инфраструктуру со многими удобствами. Несмотря на рост спроса, к формату загородной жизни все еще есть много вопросов – детские площадки, дороги, вода и так далее. Рынок ИЖС Казани способен предложить комфортные условия?

– Сейчас в Казани активно развивается инфраструктура коттеджных поселков. Застройщики сами проводят централизованную воду, строят детские площадки, парковые зоны и другие блага. Кроме того, к поселкам появляются обязательные требования и со стороны государства. Например, сегодня каждый дом должен иметь участок не менее 10 соток, а из посёлка должно быть минимум два выезда и выделена площадь под школу.

Кроме того, в 2021 году в Казани открыли Институт развития города. Они пристально следят за тем, чтобы каждый застройщик соблюдал правила.

В каких коттеджных посёлках уже придерживаются европейских стандартов? Узнайте на бесплатной консультации в Иман.

– Недвижимость считается самым надежным способом для инвестиции. Артур, как вы считаете, насколько перспективен для инвестиций рынок загородной недвижимости?

– Начнем с того, что в ближайшие два года стоимость загородного жилья будет расти. Особенно, если говорить про посёлки, которые имеют небольшое количество коттеджей и окружены лесом. Учитывая тенденции прошлых лет, я осмелюсь прогнозировать рост на 30-40%.

Крутовских Яна, журналист ProKazan и Хабибуллин Артур, основатель строительной компании Иман

Сейчас однозначно выгодное время для покупки под любые цели. Если вы хотите приобрести жилье для собственного проживания, то сегодня вам доступны десятки коттеджных поселков с широким диапазоном цен и возможностей для комфортной жизни. Если же вы рассматриваете покупку в качестве инвестиции, то здесь открываются возможности сразу двух способов заработка: сдача дома в аренду по цене от 50 тысяч рублей в месяц или дальнейшая перепродажа с выгодой от 30%.

– Если рассматривать покупку загородного дома с участком как инвестицию, на что стоит обратить внимание при выборе?

– Важно понимать, что загородное жилье всегда включает два актива: земельный участок и дом. Если первое точно не подешевеет, а при покупке участка в перспективном месте может и значительно вырасти, то со вторым дела обстоят несколько иначе.

Дома дешевеют с каждым годом эксплуатации. Затормозить падение стоимости может лишь грамотно выполненная постройка из качественных и долговечных материалов.

Хабибуллин Артур, основатель строительной компании Иман и Крутовских Яна, журналист ProKazan

– Допустим, я задумываюсь о покупке недорогого, но максимально долговечного дома в перспективном районе. На что я могу рассчитывать?

– Приведу пример. Сейчас мы строим дома в комьюнити комфорт-класса “Иман” в поселке “Тургай-2” возле заповедной зоны между двух лесов.

Здесь единая архитектурная концепция, а дома площадью до 100 кв.м. оснащены вторым светом – это значит, что у вас не будет потолочного перекрытия под крышей. Таким образом высота потолка составит около 4м.

Проект дома 95 кв.м. в комьюнити комфорт-класса “Иман”

Для семей с детьми в поселке уже работает детский садик и открыта игровая площадка для общения со сверстниками. Рядом протекает река – идеально для активного отдыха и рыбалки.

Сегодня такой дом можно приобрести за 6,5 миллионов рублей.