Улыбка является лучшим украшением лица. Но что делать, если ваши зубы далеки от идеала и их совсем не хочется демонстрировать окружающим? В современной стоматологии уже давно есть отличное решение для исправления эстетических дефектов зубов - виниры. Это накладки на зубы, с помощью которых все больше людей охотно преображают свой внешний вид. Как ставят виниры, вредно ли это для зубов и сколько они могут прослужить после установки – в этом помог разобраться Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки".

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

- Сегодня виниры пользуются большой популярностью. Какие бывают разновидности по способам установки и материалам? Какими преимуществами и недостатками они обладают?

- Зубы сильно привлекают внимание собеседника. Многие непроизвольно скрывают свою улыбку, стесняясь недостатков. Это могут быть форма, положение зубов, их цвет или неровности. В моей работе очень часто пациенты приходят с комплексами насчет своей улыбки. Некоторые даже прикрывают рот рукой, когда улыбаются. В таких случаях решением проблемы могут стать виниры. После их установки пациенты уходят с широкой улыбкой и уже не стесняются, даже окружающие замечают эти положительные изменения.

Стоит отметить, что виниры подойдут не каждому. Процедуру, необходимую для решения проблем пациента, во время индивидуальной консультации подбирает врач.

- Как проходит установка виниров, и вредно ли это для зубов? Сколько они могут прослужить после установки?

- Сперва нужно разобраться, какие бывают виниры. По способам установки материалов есть два основных вида – композитные и керамические.

Композитные виниры создают из пломбировочного материала. Процесс довольно быстрый, не требует сильного вмешательства в естественные зубы пациентов. Также они капризны в уходе – их нужно часто полировать, чтобы сохранить цвет и блеск. Срок службы таких виниров составляет примерно 4-5 лет.

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

Преимущества композитных виниров:

Скорость установки (за один визит к стоматологу можно получить желаемую улыбку);

выгодная цена;

установка без обточки, то есть путем наложения на естественные зубы пациента.

Недостатки композитных виниров:

Увеличение размера зубов;

низкий уровень точности формы виниров и эстетики, по сравнению с керамическими;

неидеальное прилегание пломбировочного материала к зубам и деснам, зоны стыков со временем темнеют;

низкая стабильность пломбировочного материала, который с годами уменьшается в объеме и меняется по структуре.

Керамические виниры – материал более сложный, но более устойчивый. Такие виниры изготавливаются в лабораторных условиях, обеспечивая высокую точность и плотное прилегание. Без должного ухода данный вид может прослужить от 10 до 15 лет. А под регулярным наблюдением врачей и своевременной корректировкой срок службы значительно увеличивается.

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Преимущества керамических виниров:

Стабильная и надежная структура, которая не дает усадку со временем;

более четкая форма за счет большего количества времени для изготовления;

поверхность надолго остается гладкой, устойчива к налету;

эстетичный вид.

Недостатки керамических виниров:

длительность изготовления и установки намного больше, чем композитных (4-5 визитов к стоматологу);

высокая стоимость;

Бюджетные композитные виниры или керамические виниры чуть дороже – выбор пациента. А приятным его сделает акция от «Анатомии улыбки», где виниры под-ключ обойдутся пациентам всего в 18 тысяч рублей за единицу (конечная стоимость уточняется после консультации).

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- В каком случае пациентам устанавливают виниры?

- Виниры подойдут тем, кто хочет изменить цвет зубов – получить белоснежную улыбку, чего нельзя порой добиться даже после отбеливания. Кроме того, они помогают скрыть щербинки – щели между зубами. Также виниры решат проблему тех, у кого паталогически изменены формы зубов, либо есть сколы или трещины.

Виниры часто используются для улучшения именно эстетического вида зубов. Поэтому показанием для установки может стать деформация формы зубов, которая привела к стираемости их нижних краев.

- Как проходит процедура?

- В случае с композитными винирами установку можно выполнить за один визит. А вот установка керамических виниров – многоэтапный процесс. Так, первым делом проводится консультация, во время которой уточняется запрос пациента.

Далее идет фотосессия: она необходима для планирования будущей улыбки и сравнения с конечным результатом. Затем снимаются слепки зубов, чтобы создать гипсовую модель индивидуально для каждого пациента. Также для получения электронного формата зубов их сканируют на специальном оборудовании.

Результат установки виниров в центре планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

Теперь, когда нужная информация о пациенте собрана, остается уточнить количество зубов для создания виниров и стоимость всех услуг.

Второй этап: из эластичной пластмассы изготавливается макет будущей улыбки на зубах пациента, чтобы предварительно увидеть результат. Врач примеряет макет на пациенте, который можно носить пару недель, чтобы привыкунть к новым зубам или же определить недочеты.

Такой тест-драйв наглядно показывает пациенту, какой будет его новая улыбка.

Третий этап - предварительная обработка зубов, которая проводится при помощи маркировочных боров. После этого снимаются слепки для передачи в лабораторию, где будут создавать виниры.

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

Маркировка производится именно на ту глубину, которая необходима для создания керамических виниров, не больше и не меньше. После этого пациент продолжает носить макет, чтобы не повлиять на функцию зубов.

Последний этап - примерка новых виниров. Если пациента все устраивает, виниры фиксируют с максимальным прилеганием и улыбка мечты готова.

- Существует ли альтернатива керамическим винирам?

- У такого вида виниров есть ряд подтипов. Но, в основном, выбор всегда стоит между композитными и керамическими.

- Есть ли ограничения или противопоказания для проведения процедуры?

- Конечно, есть. К ним можно отнести неправильный прикус. Если установить на такие зубы виниры, то есть риск избыточного давления, которое может привести к сколу керамики. Также виниры не устанавливаются на мертвые зубы: в таких случаях главное показание – установка коронки.

При избыточной стираемости зубов керамические виниры установить также не удастся. Гиперфункция мышц будет их стирать. Противопоказаниями для проведения процедуры также являются боли в суставах, мышцах, заболевания десен (отеки, гиперемия, отиты). Детям до 18 лет керамические виниры тоже не устанавливают. При необходимости они могут опробовать композитные.

Более подробно не только о винирах, но и о других направлениях в области стоматологии можно узнать на YouTube-канале центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки".

Центр планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

- Нужно ли заранее готовиться установке?

- Только эмоционально и финансово. Однако если у пациента на зубах есть старые пломбы или же кариес, то перед основной процедурой следует пройти лечение.

Установка виниров - работа не быстрая, поэтому понадобится усидчивость на кресле у стоматолога. Чтобы избежать обильного выделения слюны во время процедуры, можно поесть. В случае ярко выраженных рвотных рефлексов есть медикаментозное решение. Если оно не помогает, то это противопоказание для проведения процедуры. В крайнем случае можно провести ее под наркозом.

- Как продлить срок службы виниров?

- Он зависит от соблюдения рекомендаций врача и личной гигиены. Установка виниров, естественно, не избавляет от необходимости ухаживать за зубами. Помимо основного ухода, каждые полгода желательно ходить на профилактический осмотр, проводить профессиональную чистку зубов, чтобы убрать налет. Швы и стыки естественных зубов с винирами следует регулярно вычищать.

Будьте бдительны: иногда после установки виниров у пациента возникает кариес естественных зубов. Тут две причины: либо врач допустил халатность и недолечил зубы, либо пациент сам пренебрегал рекомендациями врача и не ухаживал за зубами должным образом. При установке виниров к естественным зубам происходит практически слияние: между ними не должно оставаться даже мельчайшего промежутка. При качественно выполненной процедуре и хорошем уходе проблем в виде кариеса не возникает.

Антон Чиков, стоматолог-ортопед центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"