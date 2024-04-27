Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра
«ВаЭль» была создана в 2014 году и начала свою работу с 3 стоматологических кресел. Её основатель – Вадим Изергин – работал на тот момент одновременно в 12 клиниках. Маленькое помещение с тех пор выросло до двух крупных филиалов, в которых работает команда из 15 высококвалифицированных специалистов.
«Начинать – это самое сложное. Нам приходилось много работать, закупать дорогое оборудование и материалы для работы. Инструменты стоматолога должны быть качественными, поэтому экономить на них нельзя. Мы с самого начала решили вкладываться в дело по максимуму».
К 2017 клиника расширилась до 5 кресел, а еще через 4 года было принято решение купить готовое помещение стоматологии. После ремонта, в 2021 году на проспекте Победы открылась «ВаЭль».
«Количество пациентов увеличивалось, появилась потребность большего пространства для работы. У нас много постоянных клиентов, которые ходят к нам целыми семьями, поколениями. В медицине важно найти своего специалиста, поэтому часто бывает, что мы лечим сначала одного пациента, потом приходят его друзья, дети, внуки. Для общего понимания, в филиале на проспекте Ямашева база клиентов – 27 тысяч человек, а на проспекте Победы 13 тысяч пациентов. Когда такое количество человек приходят за здоровыми зубами невозможно стоять на месте, необходимо все время работать и развиваться».
Одним из ключевых факторов успеха стоматологии «ВаЭль» является невероятное трудолюбие и страсть к своему делу у специалистов клиники. Основатель Вадим Изергин начинает рабочий день с 4 утра в течение всей недели. В таком же темпе работает вся команда, от ассистентов до докторов.
«Многим пациентам удобно приезжать утром. У нас много клиентов из Москвы, некоторые из них даже успевают прилететь к нам перед работой, пройти лечение и вернуться вовремя обратно. Я привык работать без выходных, около 3 раз в год летаю на отдых, но не могу быть в отпуске больше 5-7 дней. Несмотря на большой объем работы, ежедневно хожу в спортзал. Движение – это жизнь и главный ключ к достижению успеха в любом деле».
Каждый стоматолог клиники «ВаЭль» имеет лицензии и награды российских и международных профильных организаций. Это профессиональная команда врачей, искренне любящих свое дело.
«В детстве я хотел быть водителем автобуса, когда ещё был совсем маленький. В старших классах уже всерьез задумался о будущей профессии быстро принял решение пойти в медицину. Моя бабушка была стоматологом и меня это вдохновляло. Учиться было интересно и весело, с теплом в душе вспоминаю те времена. Вначале еще не был уверен, в какое направление конкретно пойду, не думал даже, что буду челюстно-лицевым хирургом, это произошло случайно. В интернатуре много работал и планировал продолжать деятельность как терапевт, однако после экзаменов главный ортопед Казани предложил стать хирургом, я согласился. Было не страшно и не сложно, эта деятельность очень увлекла меня. Для врача главное – это любить людей и быть преданным своему призванию. Даже в бизнесе в первую очередь я – стоматолог, а только потом – руководитель. Иначе в медицину идти нельзя. «ВаЭль» будет и дальше развиваться, совершенствоваться, а мои дети, надеюсь, продолжат это дело».
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