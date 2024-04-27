Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

«ВаЭль» была создана в 2014 году и начала свою работу с 3 стоматологических кресел. Её основатель – Вадим Изергин – работал на тот момент одновременно в 12 клиниках. Маленькое помещение с тех пор выросло до двух крупных филиалов, в которых работает команда из 15 высококвалифицированных специалистов.

«Начинать – это самое сложное. Нам приходилось много работать, закупать дорогое оборудование и материалы для работы. Инструменты стоматолога должны быть качественными, поэтому экономить на них нельзя. Мы с самого начала решили вкладываться в дело по максимуму».

К 2017 клиника расширилась до 5 кресел, а еще через 4 года было принято решение купить готовое помещение стоматологии. После ремонта, в 2021 году на проспекте Победы открылась «ВаЭль».

«Количество пациентов увеличивалось, появилась потребность большего пространства для работы. У нас много постоянных клиентов, которые ходят к нам целыми семьями, поколениями. В медицине важно найти своего специалиста, поэтому часто бывает, что мы лечим сначала одного пациента, потом приходят его друзья, дети, внуки. Для общего понимания, в филиале на проспекте Ямашева база клиентов – 27 тысяч человек, а на проспекте Победы 13 тысяч пациентов. Когда такое количество человек приходят за здоровыми зубами невозможно стоять на месте, необходимо все время работать и развиваться».

Одним из ключевых факторов успеха стоматологии «ВаЭль» является невероятное трудолюбие и страсть к своему делу у специалистов клиники. Основатель Вадим Изергин начинает рабочий день с 4 утра в течение всей недели. В таком же темпе работает вся команда, от ассистентов до докторов.

«Многим пациентам удобно приезжать утром. У нас много клиентов из Москвы, некоторые из них даже успевают прилететь к нам перед работой, пройти лечение и вернуться вовремя обратно. Я привык работать без выходных, около 3 раз в год летаю на отдых, но не могу быть в отпуске больше 5-7 дней. Несмотря на большой объем работы, ежедневно хожу в спортзал. Движение – это жизнь и главный ключ к достижению успеха в любом деле».

Каждый стоматолог клиники «ВаЭль» имеет лицензии и награды российских и международных профильных организаций. Это профессиональная команда врачей, искренне любящих свое дело.