Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка
Приготовление блюд на костре – это не только возможность разнообразить меню, но и отличный способ провести время с друзьями и семьей. По данным опроса, более 60% россиян летом выбираются на природу для отдыха и пикников. Среди них 45% предпочитают готовить на открытом огне. Специально для наших читателей редакция совместно с сетью магазинов ВкусВилл собрала подборку рецептов, которые можно приготовить на костре: от классического плова до карамелизированных ананасов.
Плов на костре
Плов – это традиционное блюдо, которое приобретает особый вкус, когда его готовят на открытом огне. Рис, мясо и овощи пропитываются ароматами дыма и специй, создавая неповторимый вкус.
Ингредиенты:
- Рис
- Мясо (баранина или курица)
- Лук, морковь
- Специи: зира, куркума, барбарис
- Растительное масло
Приготовление:
- В казане разогрейте масло и обжарьте нарезанное мясо до золотистой корочки, затем выложите его из казана в отдельную тарелку.
- В том же масле обжарьте лук, затем добавьте морковь, продолжайте жарить.
- Выложите обратно в казан обжаренные куски мяса.
- Налейте воды в соотношении к рису 2:1.
- Добавьте чеснок, соль и специи, доведите воду до кипения.
- Всыпьте рис так, чтобы он равномерно распределился по поверхности мяса. Не перемешивайте ингредиенты.
- Накройте казан крышкой и варите до полной готовности риса.
Шурпа на костре
Шурпа – это наваристый суп, который готовят на открытом огне. Богатый вкус бульона и ароматные овощи делают это блюдо идеальным для пикника.
Ингредиенты:
- Мясо (баранина или говядина)
- Картофель, морковь, лук, помидоры
- Специи: зира, черный перец, лавровый лист
Приготовление:
- В большом котле обжарьте мясо до золотистой корочки.
- Добавьте нарезанные овощи и специи, залейте водой.
- Варите до готовности мяса и овощей.
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Сыр в лаваше
Простое, но очень вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить на костре. Расплавленный сыр в хрустящем лаваше – отличная закуска для пикника.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Твердый сыр
- Зелень (укроп, петрушка)
Приготовление:
- Нарежьте сыр и заверните его в лаваш вместе с зеленью.
- Обжарьте на решетке до расплавления сыра и золотистой корочки лаваша.
Басма
Басма – это узбекское блюдо, в котором мясо и овощи готовятся на пару в собственном соку. Это блюдо прекрасно сохраняет все полезные вещества продуктов.
Ингредиенты:
- Мясо (баранина или говядина)
- Картофель, морковь, капуста, лук, болгарский перец
- Специи: зира, кориандр, соль, перец
Приготовление:
- В казан выкладывайте слоями мясо и овощи, приправляя каждый слой специями.
- Закройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности всех ингредиентов.
Рататуй на костре
Это французское блюдо, приготовленное на костре, приобретает новый интересный вкус. Овощи, запеченные в собственном соку, – это легкое и полезное блюдо.
Ингредиенты:
- Баклажаны, цукини, помидоры, болгарский перец
- Оливковое масло
- Специи: базилик, тимьян, соль, перец
Приготовление:
- Нарежьте овощи кружочками и выложите их слоями в фольгу.
- Полейте оливковым маслом и приправьте специями.
- Заверните фольгу и готовьте на углях до мягкости овощей.
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Карамелизированные ананасы
А вот и сладкое завершение трапезы на природе. Карамелизированные ананасы – это удивительно вкусный и простой десерт, который понравится всем.
Ингредиенты:
- Ананас
- Коричневый сахар
- Корица
Приготовление:
- Нарежьте ананас кольцами.
- Посыпьте коричневым сахаром и корицей.
- Обжарьте на решетке до карамелизации сахара.
Попробуйте эти удивительные блюда на костре и внесите разнообразие в свои пикники и выезды на природу. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь вкусной и полезной едой. Не забудьте заглянуть в магазины ВкусВилла, где вы найдете все необходимые ингредиенты для своих кулинарных шедевров. Приятного аппетита!
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