Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

Приготовление блюд на костре – это не только возможность разнообразить меню, но и отличный способ провести время с друзьями и семьей. По данным опроса, более 60% россиян летом выбираются на природу для отдыха и пикников. Среди них 45% предпочитают готовить на открытом огне. Специально для наших читателей редакция совместно с сетью магазинов ВкусВилл собрала подборку рецептов, которые можно приготовить на костре: от классического плова до карамелизированных ананасов.

Плов на костре

Плов – это традиционное блюдо, которое приобретает особый вкус, когда его готовят на открытом огне. Рис, мясо и овощи пропитываются ароматами дыма и специй, создавая неповторимый вкус.

Ингредиенты:

Рис

Мясо (баранина или курица)

Лук, морковь

Специи: зира, куркума, барбарис

Растительное масло

Приготовление:

В казане разогрейте масло и обжарьте нарезанное мясо до золотистой корочки, затем выложите его из казана в отдельную тарелку. В том же масле обжарьте лук, затем добавьте морковь, продолжайте жарить. Выложите обратно в казан обжаренные куски мяса. Налейте воды в соотношении к рису 2:1. Добавьте чеснок, соль и специи, доведите воду до кипения. Всыпьте рис так, чтобы он равномерно распределился по поверхности мяса. Не перемешивайте ингредиенты. Накройте казан крышкой и варите до полной готовности риса.

Шурпа на костре

Шурпа – это наваристый суп, который готовят на открытом огне. Богатый вкус бульона и ароматные овощи делают это блюдо идеальным для пикника.

Ингредиенты:

Мясо (баранина или говядина)

Картофель, морковь, лук, помидоры

Специи: зира, черный перец, лавровый лист

Приготовление:

В большом котле обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте нарезанные овощи и специи, залейте водой. Варите до готовности мяса и овощей.

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Сыр в лаваше

Простое, но очень вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить на костре. Расплавленный сыр в хрустящем лаваше – отличная закуска для пикника.

Ингредиенты:

Лаваш

Твердый сыр

Зелень (укроп, петрушка)

Приготовление:

Нарежьте сыр и заверните его в лаваш вместе с зеленью. Обжарьте на решетке до расплавления сыра и золотистой корочки лаваша.

Басма

Басма – это узбекское блюдо, в котором мясо и овощи готовятся на пару в собственном соку. Это блюдо прекрасно сохраняет все полезные вещества продуктов.

Ингредиенты:

Мясо (баранина или говядина)

Картофель, морковь, капуста, лук, болгарский перец

Специи: зира, кориандр, соль, перец

Приготовление:

В казан выкладывайте слоями мясо и овощи, приправляя каждый слой специями. Закройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности всех ингредиентов.

Рататуй на костре

Это французское блюдо, приготовленное на костре, приобретает новый интересный вкус. Овощи, запеченные в собственном соку, – это легкое и полезное блюдо.

Ингредиенты:

Приготовление:

Нарежьте овощи кружочками и выложите их слоями в фольгу. Полейте оливковым маслом и приправьте специями. Заверните фольгу и готовьте на углях до мягкости овощей.

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Карамелизированные ананасы

А вот и сладкое завершение трапезы на природе. Карамелизированные ананасы – это удивительно вкусный и простой десерт, который понравится всем.

Ингредиенты:

Ананас

Коричневый сахар

Корица

Приготовление:

Нарежьте ананас кольцами. Посыпьте коричневым сахаром и корицей. Обжарьте на решетке до карамелизации сахара.



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