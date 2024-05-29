Интересное в Казани
· 16+ · Диана Алмакаева

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

Специально для наших читателей редакция совместно с сетью магазинов ВкусВилл собрала подборку рецептов, которые можно приготовить на костре: от классического плова до карамелизированных ананасов.

Подписаться в Telegram

Приготовление блюд на костре – это не только возможность разнообразить меню, но и отличный способ провести время с друзьями и семьей. По данным опроса, более 60% россиян летом выбираются на природу для отдыха и пикников. Среди них 45% предпочитают готовить на открытом огне. Специально для наших читателей редакция совместно с сетью магазинов ВкусВилл собрала подборку рецептов, которые можно приготовить на костре: от классического плова до карамелизированных ананасов.

Плов на костре

Плов – это традиционное блюдо, которое приобретает особый вкус, когда его готовят на открытом огне. Рис, мясо и овощи пропитываются ароматами дыма и специй, создавая неповторимый вкус.

Ингредиенты:

  • Рис
  • Мясо (баранина или курица)
  • Лук, морковь
  • Специи: зира, куркума, барбарис
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. В казане разогрейте масло и обжарьте нарезанное мясо до золотистой корочки, затем выложите его из казана в отдельную тарелку.
  2. В том же масле обжарьте лук, затем добавьте морковь, продолжайте жарить.
  3. Выложите обратно в казан обжаренные куски мяса.
  4. Налейте воды в соотношении к рису 2:1.
  5. Добавьте чеснок, соль и специи, доведите воду до кипения.
  6. Всыпьте рис так, чтобы он равномерно распределился по поверхности мяса. Не перемешивайте ингредиенты.
  7. Накройте казан крышкой и варите до полной готовности риса.

Шурпа на костре

Шурпа – это наваристый суп, который готовят на открытом огне. Богатый вкус бульона и ароматные овощи делают это блюдо идеальным для пикника.

Ингредиенты:

  • Мясо (баранина или говядина)
  • Картофель, морковь, лук, помидоры
  • Специи: зира, черный перец, лавровый лист

Приготовление:

  1. В большом котле обжарьте мясо до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанные овощи и специи, залейте водой.
  3. Варите до готовности мяса и овощей.

Все необходимые ингредиенты можно купить в магазинах ВкусВилл. Здесь каждый день действует скидка 20% на 6 различных товаров. Она доступна как в магазинах, так и онлайн, и её можно активировать через приложение или на сайте. Также на сайте можно участвовать в интерактивной игре и выиграть различные купоны и промокоды.

Сыр в лаваше

Простое, но очень вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить на костре. Расплавленный сыр в хрустящем лаваше – отличная закуска для пикника.

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Твердый сыр
  • Зелень (укроп, петрушка)

Приготовление:

  1. Нарежьте сыр и заверните его в лаваш вместе с зеленью.
  2. Обжарьте на решетке до расплавления сыра и золотистой корочки лаваша.

Басма

Басма – это узбекское блюдо, в котором мясо и овощи готовятся на пару в собственном соку. Это блюдо прекрасно сохраняет все полезные вещества продуктов.

Ингредиенты:

  • Мясо (баранина или говядина)
  • Картофель, морковь, капуста, лук, болгарский перец
  • Специи: зира, кориандр, соль, перец

Приготовление:

  1. В казан выкладывайте слоями мясо и овощи, приправляя каждый слой специями.
  2. Закройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности всех ингредиентов.

Рататуй на костре

Это французское блюдо, приготовленное на костре, приобретает новый интересный вкус. Овощи, запеченные в собственном соку, – это легкое и полезное блюдо.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи кружочками и выложите их слоями в фольгу.
  2. Полейте оливковым маслом и приправьте специями.
  3. Заверните фольгу и готовьте на углях до мягкости овощей.

Во ВкусВилле действует бесплатная доставка без минимальной суммы заказа. Продукты доставляются за город в течение четырех часов, независимо от удаленности. Также вы можете выбрать временные слоты доставки (с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00) для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 55 до 100 км по прямому направлению.

Карамелизированные ананасы

А вот и сладкое завершение трапезы на природе. Карамелизированные ананасы – это удивительно вкусный и простой десерт, который понравится всем.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нарежьте ананас кольцами.
  2. Посыпьте коричневым сахаром и корицей.
  3. Обжарьте на решетке до карамелизации сахара.


Попробуйте эти удивительные блюда на костре и внесите разнообразие в свои пикники и выезды на природу. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь вкусной и полезной едой. Не забудьте заглянуть в магазины ВкусВилла, где вы найдете все необходимые ингредиенты для своих кулинарных шедевров. Приятного аппетита!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Интересное в Казани

10 часов назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

травля тараканов москва уничтожение тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

шпаклёвка откосов в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
Новости Казани
7 часов назад

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

6 часов назад

2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

Новости Казани

7 часов назад

В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Новости Казани

10 часов назад

Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани
Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов
Новости Казани
8 часов назад

Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов

Новости Татарстана

11 часов назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане майские заморозки нанесли посевам ущерб на 113 млн рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше