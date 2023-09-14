Фиджитал-игры – это новый тренд в мире спорта, сочетающий в себе элементы физических игр и цифровых технологий. Почему игры будущего набирают обороты? Такие тренировки создают новую динамику и возможности для развития спорта, совмещая наследие прошлого со смелыми инновациями будущего. На самом деле, матчи в виртуальных играх устроены довольно просто: сначала спортсмены играют в спортивные игры на стимуляторе, а затем соревнуются в реальном мире.

Азиз Замалиев, вице-президент федерации фиджитал спорта Республики Татарстан

Азиз Замалиев, вице-президент федерации фиджитал спорта Республики Татарстан рассказал, почему виртуальные матчи набирают популярность:

«Будущее движения фиджитал — это нынешняя молодежь, и мы стараемся заинтересовать их, привлечь на турниры разными мероприятиями с участиями косплееров. Фиджитал — это новый вид спорта, и люди пока не понимают, как им заниматься, как в него играть. Мы создаем его с нуля, но видно, что молодежи это интересно», — рассказал вице-президент Федерации фиджитал спорта Республики Татарстан Азиз Замалиев.

Косплееры на фиджитал-играх по видам спорта в IT-парке

Фиджитал-игры VS классический киберспорт: в чем отличие?

Отличие фиджитал-игр от киберспорта заключается в полном погружении в виртуальную реальность с помощью VR очков, симуляторов и джойстиков. В фиджитал-играх игрок оттачивает свои навыки, не выходя на игровое поле. Это позволяет ему прокачивать скорость реакции и концентрацию, развивать мелкую моторику и совершенствовать навыки игры.

Особенностью фиджитал-игр является не только игровой процесс, но и возможность социализации, а это значит, что ребенок в процессе матча развивает коммуникативные навыки и заводит новых друзей.

Еще одним из важных аспектов, который отличает фиджитал-игры от обычного киберспорта, является возможность коммерциализации. С ростом популярности и развитием фиджитал-игр, призовые фонды становятся все более значительными. Это открывает новые перспективы для игроков и возможность зарабатывать на любимом хобби.

Стоит также отметить, что родители охотно отдают своих детей на занятия потому, что такого рода игры позволяют ему находится в хорошей компании ребят.

Вместо бесцельных прогулок по во дворе, ребенок активно занимается спортом, классно проводит время и развивается физически и тренируется.

Фиджитал-игры по видам спорта, которые проходили в IT-парке

Какие направления фиджитал-игр существуют сегодня?

Главная суть игр будущего заключается в том, что игрок первым делом тренируется на шутерах, а после оттачивает полученные навыки в реальной жизни.

В фиджитал-играх существуют всего 5 направлений, их назвывают челленджами:

- Sport challenge:игровые виды спорта - футбол, баскетбол, хоккей, единоборства и гонки

- Tactical Challenge: тактические игры такие, как СS:CO и Valorant

- Battle Challenge: игры в жанре боевой Арены

- Speedrun challenge: ретро-игры

- Technical challenge: гонки на VR дронах и VR-игра Beat Saber.

Но особое внимание уделяется направлениям Sport challenge и Technical challenge, в которые входят гонки VR на дронах и фиджитал часть, где проводятся бои по правилам «Корэш» (традиционные татарские единоборства). Подробности о фиджитал и диджитал играх можно узнать у федерации фиджитал-спорта Республики Татарстан.

Отсчет пошел: 300 дней до Игр Будущего!

В Москве и Казани прошла церемония запуска индикатора обратного отсчета «300 дней до Игр Будущего». В 2024 году, в столице Татарстана будет проводится соревнование в формате фиджитал-игр. На торжественной церемонии Владимир Путин рассказал, какие виды спорта будут объединены в фиджитал-играх:

"Игры будущего" объединяют на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу», — поделился президент РФ.

Федерация фиджитал-спорта РТ проводит матчи во всех регионах: открыт прием заявок на участие

Благодаря Азизу Замалиеву, вице-президенту федерации фиджитал спорта, сегодня такие виды игр доступны в Республике Татарстан. Более того, он признался, что сам является целевой аудиторией киберспорта и фиджитал игр:

"Я сам играл по 10 часов в день, но когда узнал про формат фиджитал-игры, то совместил приятное с полезным" - подметил Азиз Замалиев.

Соревнования по фиджитал спорту "Phygital Saba" пройдут в Богатых Сабах с 30 сентября по 1 октября. Региональный проект организован Министерством цифровизации РТ, Федерацией фиджитал спорта Республики Татарстан, CyberPark Arena и IT-парком и направлен на развитие и популяризацию фиджитал спорта.

Раис Нургалиевич Минниханов, глава Сабинского района, Замалиев Азиз Маратович, вице-президент федерации фиджитал спорта РТ

Дети в возрасте от 12 до 18 лет могут стать участниками матча. Подробности об индивидуальных возрастных ограничениях можно узнать на сайте.

Всего на соревновании будут 4 дисциплины, состоявшие из физической и цифровой части:

- Фиджитал-футбол: мини-футбол и FIFA 2023

- Фиджитал-баскетбол: игра 3х3 и NBA

- Фиджитал-гонки: картинг и Assetto Corsa

- Фиджитал-единоборства: Кореш и Mortal Kombat 11.