Секреты короны: что приносят женские конкурсы кроме победы

В мире бизнеса есть много успешных женщин, которые сумели достичь невероятных высот. Но какой ценой? Как можно сохранить успешный бизнес оставаясь женщиной? Кто они - королевы? Об этом и многом другом в материале специально для ProKazan.

На протяжении нескольких лет я делала все возможное для развития собственной сети стоматологических клиник. Это требовало колоссального вложения сил и как это часто бывает я почувствовала, что мой ресурс заканчивается. Я не видела куда двигаться дальше, но шла. Мне необходимо было почувствовать внутренний стержень, который поможет идти вперед. Тогда я стала участницей конкурса красоты, а после «Миссис бизнес Москва» и «Миссис бизнес Россия». Только там я смогла понять то, что на самом деле было важно. И, как и любой идущий, смогу осилить дорогу, – говорит Юлия Тарасова, владелица сети стоматологических клиник С.О.Ч.И.

Участие в женских конкурсах это не столько корона, сколько путь к ней. Здесь и сейчас, чтобы двигаться, нужно концентрироваться только на себе, становиться лучше каждую минуту несмотря ни на что. Изо дня в день ковать себя как объект для восхищения миллионов, превратить свое имя в бренд.

Когда целевая аудитория видит в руководителе компании сильную личность, она испытывает чувство доверия и уверенности в его способности добиваться успеха и поставленных целей. Это помогает людям лучше понять ценности, миссию и особенности бизнеса, а также, в случае необходимости, принять решение об использовании услуг, сотрудничестве или инвестировании, — делится Юлия Тарасова, директор регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс и Миссис бизнес Россия» в Татарстане.

Действительно, для выхода на рынок, укрепления и расширения собственных позиций требуется прочный стержень. Так сегодня принято называть личный бренд. Благодаря ему в формируется авторитет, создается образ эксперта своего дела.

Как и все участницы, я хотела победить, потешить свое самолюбие и показать всем насколько я сильная и шикарная женщина. Однако, работая над собой день ото дня, наблюдая, за моими соперницами, общаясь с ними, я поняла, что на самом деле я пришла за новыми идеями. Мне необходимо было почувствовать силу людей объединенных одним порывом. И речь не о короне, хоть она и будет приятным дополнением, а об обществе успешных, состоявшихся бизнес-леди, готовых идти до конца, – делится Ангелина Лащенкова, владелица бренда «Золотой песок» в Казани, обладательница титула «Мисс и Миссис бизнес Москва – 2023».

Для Юлии Тарасовой конкурс так же стал глотком свежего воздуха.

Я смогла взглянуть на свой бизнес свежим взглядом. Как оказалось это то что было нужно. Я заново собрала команду, переосмыслила подход к делу и это позволило увеличить прибыль вдвое. И спросила себя, а сколько еще женщин, таких как я, нуждаются в глотке свежего воздуха. Теперь я всеми возможными способами поддерживаю женские конкурсы и стала, к прочему, региональным директором «Мисс и Миссис бизнес» в Татарстане, — комментирует Юлия.

Кроме самого конкурса, соревнования и борьбы, проекты вроде «Мисс и Миссис бизнес» дают столь важное сообщество. Это, своего рода, безопасная среда, в которой нет необходимости конкурировать со всем миром в одиночку. Это раскрывает новые силы и возможности для реализации собственных идей, позволяет оценить свои силы на каждом этапе.

Сообщество быть «живым». Каждому важно быть причастным, получить одобрение и даже органическое распространение информации о нем. Это необходимо для развития и продвижения бренда. Нужны люди, которые понимают вас и разделяют ваши ценности. Если вы стремитесь к саморазвитию, то вам нужны те, кто сильнее и успешнее вас. Именно такое сообщество создает действительно ценный контент. И последнее, то, что было важно лично для меня - измерение успеха. Мне было безумно приятно смотреть за тем, как растет и развивается мой бренд и насколько быстро и успешно я продвигаюсь со своей бизнес целью, — обобщает Ольга Глухова, основатель и директор рекламного агентства VIVAT, обладательница титула «Миссис бизнес Россия».

Бизнес-леди сталкиваются с большим количеством задач каждый день. От коммуникации и управления, до освоения новых технологий лично. Большинство таких женщин не ощущают собственные силы, достижения. Чаще всего любые результаты обесцениваются, появляется ощущение того, что вы «недостаточно хороши» для успеха, который заслужили. Иными словами - синдром самозванца.