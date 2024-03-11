Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

Подписаться в Telegram

Практически сразу после 8 марта начинается Масленичная неделя: в этом году она продлится с 11 по 17 марта. А это значит – народные гуляния, горячий чай на морозе, оладьи и блины со всевозможными начинками, на которые только хватит фантазии. Отметить Масленицу с размахом поможет «Галамарт»: здесь найдется все необходимое для праздничного стола, а с 1 по 18 марта на многие товары для готовки и домашнего уюта действуют приятные скидки.

В первую очередь Масленица – это блины, так что без специальных блинных сковород не обойтись: легких, с оптимальной глубиной (легко переворачивать блинчики) и по более чем доступной цене. Ну а к сковороде – сопутствующие аксессуары: сито для просеивания муки, венчики и лопатки, половники и силиконовые кисточки (помогают не переборщить с маслом). Кстати, раз будет много посуды, то и мытья прибавится, так что ловите проверенное средство для посуды Fairy: по суперцене - всего за 89 рублей с 9 по 19 марта в «Галамарте».

Для душевных чаепитий – заварочные чайники, яркие кружки и электрические чайники LEBEN, а создать нужное настроение поможет кухонный текстиль. Прихватки, варежки, полотенца, фартуки, скатерти – входим в весну с обновками!

Главное, не бойтесь экспериментировать с главным масленичным блюдом: блины можно сделать разноцветными, добавив в разные части теста пищевой краситель, на альтернативном молоке, на минералке или даже без муки! Вместо нее можно использовать овсяные хлопья - следящие за фигурой скажут вам спасибо.

8 800 25 000 25
www.galamart.ru

Реклама. ООО Галастор. LjN8KVa31

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

стоимость дезинфекции от плесени

Лонгриды

3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

вождение трактора обучение в Санкт-Петербурге

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

23 часа назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

16 часов назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

день назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело
Лонгриды
3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

12 минут назад

Казанцу вынесли приговор за спонсирование терроризма

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

Новости Казани

42 минуты назад

Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

Новости Казани

час назад

Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
4 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

Новости Казани

3 часа назад

В Казани в 2024 году на ремонт 182 домов направят 3 млрд рублей
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения