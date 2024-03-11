С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

Практически сразу после 8 марта начинается Масленичная неделя: в этом году она продлится с 11 по 17 марта. А это значит – народные гуляния, горячий чай на морозе, оладьи и блины со всевозможными начинками, на которые только хватит фантазии. Отметить Масленицу с размахом поможет «Галамарт»: здесь найдется все необходимое для праздничного стола, а с 1 по 18 марта на многие товары для готовки и домашнего уюта действуют приятные скидки.

В первую очередь Масленица – это блины, так что без специальных блинных сковород не обойтись: легких, с оптимальной глубиной (легко переворачивать блинчики) и по более чем доступной цене. Ну а к сковороде – сопутствующие аксессуары: сито для просеивания муки, венчики и лопатки, половники и силиконовые кисточки (помогают не переборщить с маслом). Кстати, раз будет много посуды, то и мытья прибавится, так что ловите проверенное средство для посуды Fairy: по суперцене - всего за 89 рублей с 9 по 19 марта в «Галамарте».

Для душевных чаепитий – заварочные чайники, яркие кружки и электрические чайники LEBEN, а создать нужное настроение поможет кухонный текстиль. Прихватки, варежки, полотенца, фартуки, скатерти – входим в весну с обновками!

Главное, не бойтесь экспериментировать с главным масленичным блюдом: блины можно сделать разноцветными, добавив в разные части теста пищевой краситель, на альтернативном молоке, на минералке или даже без муки! Вместо нее можно использовать овсяные хлопья - следящие за фигурой скажут вам спасибо.

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