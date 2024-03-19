Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы

Эксперт считает, что укрепление экономики и рост доходов населения положительно повлияет на развитие рынка ИЖС в этом году.

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2024 году обещает быть весьма динамичным и перспективным. В связи с растущими ценами на жилье от застройщиков и изменяющимися жизненными обстоятельствами, всё больше людей обращают внимание на возможность приобретения или строительства индивидуального жилья. Директор строительной компании «Дом» Анатолий Колочков рассказал об основных факторах, влияющих на рост и развитие этого сегмента рынка, а также возможные вызовы, с которыми могут столкнуться будущие участники.

Причины роста интереса к ИЖС

Изменение жизненных обстоятельств

Многие семьи сталкиваются с необходимостью расширения жилого пространства из-за увеличения числа членов семьи или желания улучшить условия проживания. Как пример, появление второго ребенка ставит вопрос о дополнительных комнатах и удобствах, таких как близость к школам и детским садам. Сегодня молодым семьям доступны материнские капиталы и льготные ипотеки, поэтому желание иметь свой дом у многих россиян возникает чаще, чем желание купить квартиру.

Разница в стоимости

Разница между стоимостью квартир в желаемых районах и стоимостью индивидуального жилья может быть огромной. Например, квартира площадью 100 кв.м в предпочтительном районе может стоить порядка 20 миллионов рублей, в то время как дом такой же площади, но в более удаленном месте, может обойтись в 6-7 миллионов рублей. Это делает ИЖС значительно более доступным вариантом для многих семей. Да и текущий тренд на децентрализацию и расселение горожан по периферии агломераций, делает ИЖС как никогда популярным и доступным.

Перспективы роста

С учетом текущих тенденций, прогнозируется не только текущий рост рынка ИЖС, но и расширение рынка в несколько раз в течение нескольких следующих лет. Владельцы земельных участков и строительные компании, специализирующиеся на ИЖС, могут ожидать значительного увеличения доходов.

Вызовы на рынке ИЖС

Увеличение стоимости строительства

Один из основных вызовов, с которым сталкивается рынок ИЖС, — это рост стоимости строительства. В прошлом году стоимость строительства увеличилась примерно на 15%, и ожидается, что в текущем году тенденция сохранится. Это может сделать строительство менее доступным для некоторых покупателей и потребует от застройщиков поиска способов снижения затрат. Однако, современные механизмы применения государственных и банковских льгот для определенных категорий граждан позволяют легко обходить эти неудобства.

Политические и экономические факторы

Выборы и изменения в политической среде также могут существенно повлиять на рынок ИЖС, как это обычно и бывает. Строительная отрасль сильно чувствительна к колебаниям в экономике. Потому сегодняшняя стабильность в обществе порождает рост спроса на жилье. Однако есть категория инвесторов, которые всегда переживают и не могут принять решения.

Наша задача не только строить дома, но и делать так, чтобы заказчики спали спокойно, консультировать», — пояснил Анатолий Колочков. На нас это, в свою очередь, накладывает обязательства четко контролировать все этапы строительства и уметь управлять ситуацией в пользу заказчика, например, если скачет курс валют или есть сложности с поставкой стройматериалов и инструментов.

Стоит ли в 2024 вкладываться в строительство?

Строить или не строить в 2024 году? Вот в чем вопрос! Эксперт дает вполне обнадеживающий ответ, основываясь на фактах и глубоком анализе рынка.

Самое время. Если вы рассматриваете возможность приобретения или строительства индивидуального жилья, сейчас самое время ознакомиться с предложениями и опциями, доступными на рынке.

Возьмите консультацию специалиста. Чтобы найти надежного застройщика, конечно, надо послушать отзывы и оценить репутацию компании. Поэтому всегда обращайтесь в строительные компании с хорошей публичной репутацией и пользуйтесь услугами консультантов по недвижимости. Это поможет сделать правильный выбор и избежать возможных подводных камней на пути к идеальному дому.

Начинать можно в марте-апреле. Рынок ИЖС в 2024 году обещает быть полным возможностей для тех, кто готов вложиться в создание своего идеального дома. Несмотря на потенциальные вызовы, стратегическое планирование и профессиональная поддержка могут помогут каждому воплотить в жизнь мечту о собственном доме.