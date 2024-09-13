Прочитайте, прежде чем оформлять ипотеку на строительство дома: рассказываем, как казанский застройщик может выкупить низкую процентную ставку за вас

Жить в собственном доме постоянно или приезжать на выходные? Звучит как мечта большинства современных семей. Но по данным «Дом.РФ» средняя средняя ставка по кредиту на строительство дома на начало августа составила почти 19,5% годовых. И эти условия кажутся совсем не выгодными, чтобы начать думать о собственном уютном доме на земле. Редакция ProKazan выяснила, как построить дом в ипотеку по ставке 2,9% и не переплачивать банку тройную стоимость.

Льготными условиями по ипотеке можно воспользоваться дважды

Если в вашей семье есть ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, или двое несовершеннолетних детей, то вы можете воспользоваться программой господдержки, по которой можно получить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья.

Второй раз на получение льготной ипотеки можно рассчитывать в случае:

Если после 1 января 2018 года у вас случилось пополнение и состав семьи увеличился, но при этом предыдущая льготная ипотека была оформлена до 23 декабря 2023 года и полностью погашена;

Если один из супругов не участвовал в оформлении первой льготной ипотеки и в брачном договоре было урегулировано, что приобретенное имущество полностью признается за супругом, на которого был оформлен договор.

Если предыдущий ипотечный кредит по любой льготной программе был получен до 23 декабря 2023 года, то заемщик может оформить новую Семейную ипотеку.

Если любой льготный ипотечный кредит был получен после этой даты, то оформить Семейную ипотеку можно при условии, что в семье после 23 декабря 2023 года родился ребенок и предыдущая льготная ипотека полностью погашена.

Что еще нужно знать, прежде чем начать строить дом? То, что земельный участок должен быть в собственности у заказчика. Его стоимость также стоит учитывать в будущей ипотеке, потому как максимальная сумма кредита по льготным условиям для регионов составляет 6 млн рублей. Для Москвы — 12 млн рублей. При этом вы должны внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости дома.

Как снизить ставку по ипотеке до 2,9% в первый год?

Если вы планируете построить свой дом и ищете выгодные варианты, то вам стоит рассмотреть предложения от застройщиков. Строительная компания «Седьмое небо» предлагает выгодные условия по ипотеке для семей. Для тех, кто уже участвует в господдержке, компания выкупает ставку 2,9% в первый год. То есть ежемесячный платеж в этот период ниже, чем при ипотеке под 6%. А значит, вы можете досрочно вносить сумму, чтобы уменьшить платежи на следующий год и гасить ипотеку в комфортном режиме.

Еще одна акция от компании — это выкуп процентной ставки для любого клиента до 7,9% на весь период. Стоимость договора на строительство дома в этом случае возрастет только на 20%, тогда как по ставке на ипотеку от банка вы переплатите в 2-3 раза. При этом первоначальный взнос также составляет 20%. Земельный участок также должен находиться в собственности заказчика.

Почему застройщикам выгодно строить быстро и качественно?

Самый безопасный вариант для клиента — это заказать строительство дома у застройщика, который работает с эскроу-счетами.

Вы оформляете договор на ипотеку и не переживаете, что дом будет ненадлежащего качества или вовсе не будет сдан в срок. Все дело в том, что ваши деньги остаются в банке на специальном счете. Застройщик строит дом на свои средства или берет кредит. При последнем варианте он обязан вносить ежемесячные платежи и проценты своевременно. Строить долго для него уже не выгодно.

Получить оплату за свою работу застройщик сможет только после подписания со стороны заказчика акта приемки готового дома. Замечания, исправления дефектов — на все это требуется время. Поэтому застройщик заинтересован не только быстро построить дом, но и качественно. Работать со строительными компаниями, которые не боятся заключать договор с использованием эскроу-счета, — это показатель надежности.

План действий при строительстве дома в ипотеку

Первое, что нужно сделать, — это проверить свою кредитную историю. Убедиться, что вы находитесь в числе платежеспособных заемщиков по мнению банков.

Второе — подобрать участок, на котором вы бы хотели построить уютный дом.

Третье — получить у застройщика выгодные условия по ипотеке. И это, как мы выяснили, вполне реально.