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«Пойте и не переживайте, что вас услышат»: в Казани открыли первое японское капсульное караоке

«Пойте и не переживайте, что вас услышат»: в Казани открыли первое японское капсульное караоке

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Японское караоке — любимое развлечение жителей азии и особая культура. Прежде всего, это самовыражение, которое существенно отличается от классического формата, когда вы ждете своей очереди за столиком в общем зале. Как правило, музыкальные хиты гостей исполняются в отдельных и просторных кабинах с профессиональной стереосистемой.

В рамках формата «Редакция Рекомендует» мы рассказываем о необычных локациях Казани! На этот раз журналист ProKazan узнала подробнее о новом формате развлечения в азиатском стиле у Дмитрия Васюкова, владельца японского караоке «Tanoshi».

Дмитрия Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi»

Что такое японское караоке и в чем особенность формата?

Караоке в Японии — это больше, чем просто развлечение. Оно является неотъемлемой частью жизни азиат. Такой формат досуга подразумевает отдельные караоке-кабинки, где каждый может насладиться музыкой, выбирая свои любимые песни, закуски и напитки. Также это место создано для того, чтобы раскрепоститься, ведь японцы не только трудолюбивый народ, но и довольно «закрытый».

«Японское караоке создано для того, чтобы гости могли петь песни в приватной комнате и не переживать о том, что их услышат. Даже стеснительные люди постепенно становятся более открытыми, когда поют. Уровень вокального мастерства не важен - главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно», — выразился Дмитрий Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi».

Дмитриq Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi» и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Комфортные кабинки и азиатский колорит: когда не только весело, но и красиво!

Чтобы понять уникальность японского караоке «Tanoshi», необходимо погрузиться в саму атмосферу: представьте себе небольшую комнатку со стенами, замысловатыми рисунками и плакатами в азиатском стиле. Уютная мебель, мягкие диванчики, красочные световые эффекты и звуконепроницаемость — все это рождает атмосферу настоящей звездной студии.

«В нашем караоке есть две одинаковые кабинки, в которых есть два мягких дивана, большой стол, регулируемый свет и настенный плазменный телевизор. Комнаты могут вмещать в себя компанию на 6-7 человек”, — добавил Дмитрий Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi».

Важным аспектом японского караоке является ощущение комфорта и интимности: отдельные кабинки дарят особое пространство, в котором любой почувствует себя свободно, не беспокоясь о взглядах окружающих. Еще одна особенность — здесь просто невозможно оторвать взгляд от потолка, ведь там развешаны «Тетин» — традиционные японские фонарики из бумаги алого цвета.

Капсульное караоке «Tanoshi»

Качественный звук и музыкальный баттл: в «Tanoshi» именно вы Dj своего праздника!

Здесь есть возможность выбирать песни из огромного ассортимента музыкальных треков и видеороликов, которые вы можете включить во время своего выступления. Обновляющийся репертуар позволяет подобрать именно те композиции, которые отражают настроение и чувства.

«База наших песен весьма разнообразна и насчитывает около около 25 тысяч аранжировок, которые берутся из базы караоке-системы «Studio Evolution». Преимущество в том, что каждая композиция записана в профессиональной студии. Кстати, уже совсем скоро мы планируем расширить список, добавив песни на японском, корейском и китайском языках», — рассказал Дмитрий Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi».

Капсульное караоке «Tanoshi»

В кабинке можно исполнять песни вместе с друзьями или даже устроить баттл: в караоке-систему встроено приложение, в котором после завершения песни вы можете посмотреть свои баллы и побороться за звание короля караоке! Для удобства на экране будут отображаться ноты, в который нужно попасть. А если вы хотите почувствовать себя настоящей звездой — обратитесь к персоналу заведения и вам настроят звук и микрофон так, чтобы ваш голос звучал еще лучше.

Не любите петь? Не проблема! Просто арендуйте кабинку-караоке для посиделок с друзьями, посмотрите любимый фильм и не забудьте заказать еду с напитками. Обратитесь к сотрудникам «Tanoshi» и вам предоставят персональную скидку на доставку пиццы и настольные игры бесплатно!

Забота о студентах: стоимость одной кабинки по приятной цене!

В японском караоке «Tanoshi» каждый может прийти и весело провести время, не тратя большую сумму.

«Мы обратили внимание на то, как это происходит в Корее и Японии, и решили предложить своим гостям такую же недорогую возможность», — добавил Дмитрий Васюков, владелец японского караоке «Tanoshi».

В будние дни стоимость караоке-кабинки составляет 1200 рублей за час, а по пятницам и субботам — 1400 рублей. В караоке достаточно места для 6-7 человек и если поделить сумму на всех, то выйдет весьма недорого.

Капсульное караоке «Tanoshi»

Даже если заведение закрыто, вы всегда можете оставить заявку на сайте «Tanoshi», зарезервировать любое удобное время с 18:00 до 02:00 и караоке откроют специально для вас!

Пойте смело и громко, вас никто не услышит!

Хорошая звукоизоляция в японском караоке — это особенность, которая позволяет посетителям исполнять любимые песни, не беспокоясь о том, что их услышат соседи в соседних кабинках. В «Tanoshi» акустические панели для караоке изготовлены из звуконепроницаемого гипсокартона, который широко используется в кинотеатрах и студиях звукозаписи. Комната изолирована несколькими слоями данного материала и таким образом, посетители могут самовыражаться, не мешая друг другу.

Капсульное караоке «Tanoshi»

Японское караоке «Tanoshi» — это не просто развлечение, а настоящая возможность самовыражения в стиле Азии. Здесь нет места стеснению и смущению, ведь вы - главный звездный исполнитель.

Оставить заявку на посещение можно на сайте, в социальных сетях или по номеру телефона: +7 (993) 410-01-95

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