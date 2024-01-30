В 2020-м году ВкусВилл запустил проект "Региональная полка", основной задачей которого было развитие базы местных производителей для прямых поставок в торговые точки и формирование отдельного ассортимента для региональных магазинов. Сегодня к проекту подключено более 100 поставщиков, а на полках магазинов теперь можно найти продукты с новым брендингом "Местный характер".

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На сегодняшний день у проекта есть три основных региона для развития. Первый - Южный федеральный округ

В рамках данного региона ВкусВилл охватывает Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нальчик, Владикавказ, Ставропольский край и Краснодарский край, всего задействовано 45 магазинов. Продукты в эти точки поступают с распределительного центра "Ростов". Доля регионального ассортимента от общего в данном регионе составляет порядка 6-7%, и в основном это кулинария, хлеб, кондитерские изделия, молочная продукция. Особой популярностью пользуются следующие продукты: "Салат "Цезарь" с курицей и кешью", "Яйцо куриное С0", "Молоко 3,2% в бутылке", "Борщ с говядиной" и другие.

Ещё один регион, в котором представлен проект - это Поволжье и Урал

В рамках него охвачены 38 торговых точек, а доля от общего ассортимент составляет 3-4%. Сегодня команда ВкусВилла активно ищет новых поставщиков в данном регионе, более того, планируется "перезапуск" ассортимента и форматов в Екатеринбурге. Приоритетными позициями в ассортименте местных продуктов по-прежнему остаются фреш и ультрафреш. Среди топовых позиций, исходя из покупательских предпочтений, можно отметить "Треугольник с курицей, 6 штук", "Круассан на сливочном масле", "Пита “Арабская", "Вода природная, 5 литров", "Молоко питьевое, 3,2%" и другие.

Ещё одним регионом для развития "региональной полки" стал северо-запад, а именно Санкт-Петербург и его область

В начале этого года во ВкусВилле сформировалась новая команда для развития регионального ассортимента, которая займется активным поисков новых поставщиков и прораработкой ассортимента. На сегодняшний день в северо-западном регионе представлено 7 поставщиков, а региональный ассортимент составляет всего 1% от общего. Наиболее популярные продукты среди жителей данного региона - это "Лепешка с сулугуни на гриле", "Молоко козье цельное, 2.8-4.5%", "Котлетка из цыпленка с булгуром и овощами", "Тефтельки из индейки с тыквенно-апельсиновым муссом и брокколи", "Сыр "Лапландский".

Идея подобного проекта появилась в конце 2019 года, когда ВкусВилл начал заниматься активным развитием и открытием магазинов в регионах. Тогда команда предположила, что жителям каждого конкретного региона будет интересно попробовать местный продукт. Однако, гипотеза не совсем подтвердилась. Покупателям нравится пробовать продукты, которые производятся местными поставщиками, однако, в первую очередь их интересуют качество, разнообразие ассортимента, вкус и доступность. Именно поэтому фокус проекта немного сместился.

Вся продукция ВкусВилла отправляется во все города с нескольких распределительных центров

При этом в некоторые отдалённые города продукты с ультра короткими сроками хранения (48 часов и 72 часа) не доезжает. Ассортимент “региональной полки” призван расширять местный ассортимент позициями из категорий фреш и ультрафреш. Местные поставщики находят и производят локальные аналоги текущего основного ассортимента ВкусВилла. Одна из второстепенных задач - адаптация ассортимента под конкретные регионы.

Владимир Титов, Руководитель по развитию регионального ассортимента ВкусВилл

"На 2024 год у нас намечены большие планы. Планируется развитие ассортимента, поиск новых поставщиков. Также думаем в стороны отдельной региональной полки в магазинах, локальными проектами. Благодаря "Региональной полке" мы удовлетворяем различающиеся вкусы покупателей из разных регионов, поставляем товары даже в самые отдалённые уголки страны, предоставляем свежие товары со сроком годности до 48 часов, упрощаем логистику поставок с помощью местных производителей. Целью в работе является выстраивание долгосрочного сотрудничества с локальными производителями для развития качественных производств по всей стране. Объёмы, которые производитель может нам предоставить, не имеют особого значения. Ведь если нас устраивает качество товара, мы готовы принимать поставку даже для одного магазина" - поделился Владимир Титов, Руководитель по развитию регионального ассортимента ВкусВилл

Как и все продукты под СТМ ВкусВилла, местные продукты - уникальны, имеют честный и чистый состав, соответствуют концепции бренда

ВкусВилл подходит углубленно к работе с поставщиками: помогает им развиваться, а также тщательно следит за качеством. Местные поставщики также проходят регулярные аудиты, а продукция отправляется на лабораторные проверки. Большое количество продуктов разрабатывается поставщиками под конкретные запросы ВкусВилла, по собственной рецептуре. Такая механика работы позволяет развивать экономику региона, за счёт развития местных поставщиков. ВкусВилл на регулярной основе делится технологиями, подходами к качеству, составам и рецептам. У большинства региональных продуктов на сайте ВкусВила появилась плашка "Местный товар".

Также некоторая упаковка ряда продуктов брендирована дизайном "Местный характер": на продукте указан регион, в котором он произведён. Такой дизайн можно встретить на мороженом из Краснодарского края, хлебе из Ростова-на-Дону, печенье из Ленинградской области и других. Иногда этот дизайн используется для подсветки региональных особенностей или географического указания.