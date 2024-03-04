Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов
Время Масленицы - это веселый и радостный праздник, который каждый год собирает вместе друзей и семью за пиршеством и угощениями. И чтобы ваш Масленичный Стол был по-настоящему впечатляющим, редакция совместно с Вкусвиллом приготовила для вас особенные предложения и идеи, которые помогут создать незабываемый праздник в домашней обстановке.
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Блинная классика
Чтобы всё получилось, продукты для теста должны быть комнатной температуры.
Ингредиенты:
- 2 стакана цельнозерновой пшеничной муки
- 4 яйца
- 1 л молока
- 3 ст. ложки сахара
- Щепотка соли
- Щепотка соды
- 1 ч. ложка сока лимона
- Топлёное масло для жарки
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью до образования пены.
- Добавьте молоко и сахар, тщательно перемешайте.
- Постепенно засыпайте цельнозерновую муку, продолжая взбивать до однородности.
- Оставьте тесто на полчаса-час. Затем добавьте соду и лимонный сок, перемешайте.
- Жарьте блины на сильном огне, посыпая сковороду топленым маслом.
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Рисовые блины
Из рисовой муки блины получаются ничуть не хуже, чем из пшеничной. Тонкие, светло-золотистые, с хрустящими краешками и очень вкусные.
Ингредиенты:
- 200 мл цельнозерновой рисовой муки
- 500 мл молока или смеси молока с водой
- 3 яйца
- 1 ст. ложка сахара
- Щепотка соли
- Растительное или топлёное масло для жарки
Приготовление:
- Взбейте яйца с солью до пышной пены.
- Добавьте молоко и просеянную рисовую муку, сахар, перемешайте.
- Жарьте блины на горячей сковороде.
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Тонкие блины на кефире
На молоке всегда получаются тонкие блины, а вот на кефире зачастую — только оладушки. Здесь есть маленький секрет — влейте в тесто кипяток: блины не будут рваться, получатся тонкими и дырчатыми.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира
- 2 стакана муки
- 2 яйца
- 1 стакан кипятка
- 1/2 ч. ложки соды
- 1 ст. ложка растительного или топлёного масла
- 3 ст. ложки тростникового сахара
- Щепотка соли
Приготовление:
- Смешайте кефир, муку, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком.
- Растворите соду в кипятке, добавьте в тесто, хорошо перемешайте.
- Дайте тесту постоять 5 минут, добавьте масло, перемешайте и выпекайте блины на горячей сковородке.
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Блины из тыквы
Вы когда-нибудь пробовали блины с тыквой? Это необычное сочетание придает им не только невероятный цвет, но и неповторимый вкус. Давайте приготовим эти аппетитные блины вместе!
Ингредиенты:
- Тыква - 200 г
- Пшеничная мука - 1,5 стакана
- Молоко - 1 стакан
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 столовые ложки
- Растительное масло - для жарки
- Мёд или кленовый сироп - для подачи
- Орехи - для украшения
Как приготовить:
- Начнем с тыквы. Ее следует очистить от кожуры и семян, после чего нарежьте ее на кусочки и отварите до мягкости. Затем измельчите тыкву в блендере до состояния пюре.
- В большой миске смешайте тыквенное пюре, пшеничную муку, молоко, яйца и сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста без комков.
- Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Вылейте на сковороду небольшое количество теста и распределите его по всей поверхности сковороды.
- Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавайте блины с медом или кленовым сиропом, посыпанными орехами.
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Ленивые блины в духовке
Хотите наслаждаться вкусными блинами, но у вас нет времени стоять у плиты? У нас есть идеальное решение! Попробуйте наш оригинальный рецепт блинов-пышек, которые готовятся практически без вашего участия.
Ингредиенты:
- Мука - 1,5 стакана
- Молоко - 1,5 стакана
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 2 столовые ложки
- Растительное масло - 2 столовые ложки
- Соль - щепотка
- Сода - 1/2 чайной ложки
Как приготовить:
- В большой миске смешайте муку с сахаром и солью.
- В другой миске взбейте яйца, затем добавьте молоко и растительное масло. Тщательно перемешайте.
- Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
- Добавьте соду и еще раз хорошо перемешайте.
- Оставьте тесто на ночь или на несколько часов.
- Утром разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в формочки для блинов или кексов и отправьте их в духовку на 15-20 минут, или до золотистой корочки.
- Подавайте блины-пышки с вашими любимыми начинками или просто с медом и сметаной.
Идеально класть в такие блинчики несладкие начинки. Тогда у вас получится сытный завтрак или перекус. Например, можно взять готовые варианты:
- Красная икра
- Семга слабосоленая
- Сыр творожный
Или сделать более сложную начинку с фаршем.
Празднование Масленицы с Вкусвиллом — это не только возможность насладиться вкусными угощениями, но и поддержать традиции, сохраняя качество и натуральность продуктов. Создайте вместе с нами незабываемый праздник, который запомнится на долгие годы!
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