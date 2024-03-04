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· Диана Алмакаева

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов

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Время Масленицы - это веселый и радостный праздник, который каждый год собирает вместе друзей и семью за пиршеством и угощениями. И чтобы ваш Масленичный Стол был по-настоящему впечатляющим, редакция совместно с Вкусвиллом приготовила для вас особенные предложения и идеи, которые помогут создать незабываемый праздник в домашней обстановке.

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Блинная классика

Чтобы всё получилось, продукты для теста должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты:

  • 2 стакана цельнозерновой пшеничной муки
  • 4 яйца
  • 1 л молока
  • 3 ст. ложки сахара
  • Щепотка соли
  • Щепотка соды
  • 1 ч. ложка сока лимона
  • Топлёное масло для жарки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью до образования пены.
  2. Добавьте молоко и сахар, тщательно перемешайте.
  3. Постепенно засыпайте цельнозерновую муку, продолжая взбивать до однородности.
  4. Оставьте тесто на полчаса-час. Затем добавьте соду и лимонный сок, перемешайте.
  5. Жарьте блины на сильном огне, посыпая сковороду топленым маслом.

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Рисовые блины

Из рисовой муки блины получаются ничуть не хуже, чем из пшеничной. Тонкие, светло-золотистые, с хрустящими краешками и очень вкусные.

Ингредиенты:

  • 200 мл цельнозерновой рисовой муки
  • 500 мл молока или смеси молока с водой
  • 3 яйца
  • 1 ст. ложка сахара
  • Щепотка соли
  • Растительное или топлёное масло для жарки

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью до пышной пены.
  2. Добавьте молоко и просеянную рисовую муку, сахар, перемешайте.
  3. Жарьте блины на горячей сковороде.

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Тонкие блины на кефире

На молоке всегда получаются тонкие блины, а вот на кефире зачастую — только оладушки. Здесь есть маленький секрет — влейте в тесто кипяток: блины не будут рваться, получатся тонкими и дырчатыми.

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира
  • 2 стакана муки
  • 2 яйца
  • 1 стакан кипятка
  • 1/2 ч. ложки соды
  • 1 ст. ложка растительного или топлёного масла
  • 3 ст. ложки тростникового сахара
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Смешайте кефир, муку, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком.
  2. Растворите соду в кипятке, добавьте в тесто, хорошо перемешайте.
  3. Дайте тесту постоять 5 минут, добавьте масло, перемешайте и выпекайте блины на горячей сковородке.

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Блины из тыквы

Вы когда-нибудь пробовали блины с тыквой? Это необычное сочетание придает им не только невероятный цвет, но и неповторимый вкус. Давайте приготовим эти аппетитные блины вместе!

Ингредиенты:

  • Тыква - 200 г
  • Пшеничная мука - 1,5 стакана
  • Молоко - 1 стакан
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Растительное масло - для жарки
  • Мёд или кленовый сироп - для подачи
  • Орехи - для украшения

Как приготовить:

  1. Начнем с тыквы. Ее следует очистить от кожуры и семян, после чего нарежьте ее на кусочки и отварите до мягкости. Затем измельчите тыкву в блендере до состояния пюре.
  2. В большой миске смешайте тыквенное пюре, пшеничную муку, молоко, яйца и сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста без комков.
  3. Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Вылейте на сковороду небольшое количество теста и распределите его по всей поверхности сковороды.
  4. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Подавайте блины с медом или кленовым сиропом, посыпанными орехами.

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Ленивые блины в духовке

Хотите наслаждаться вкусными блинами, но у вас нет времени стоять у плиты? У нас есть идеальное решение! Попробуйте наш оригинальный рецепт блинов-пышек, которые готовятся практически без вашего участия.

Ингредиенты:

  • Мука - 1,5 стакана
  • Молоко - 1,5 стакана
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Растительное масло - 2 столовые ложки
  • Соль - щепотка
  • Сода - 1/2 чайной ложки

Как приготовить:

  1. В большой миске смешайте муку с сахаром и солью.
  2. В другой миске взбейте яйца, затем добавьте молоко и растительное масло. Тщательно перемешайте.
  3. Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
  4. Добавьте соду и еще раз хорошо перемешайте.
  5. Оставьте тесто на ночь или на несколько часов.
  6. Утром разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в формочки для блинов или кексов и отправьте их в духовку на 15-20 минут, или до золотистой корочки.
  7. Подавайте блины-пышки с вашими любимыми начинками или просто с медом и сметаной.

Идеально класть в такие блинчики несладкие начинки. Тогда у вас получится сытный завтрак или перекус. Например, можно взять готовые варианты:

  • Красная икра
  • Семга слабосоленая
  • Сыр творожный

Или сделать более сложную начинку с фаршем.

Празднование Масленицы с Вкусвиллом — это не только возможность насладиться вкусными угощениями, но и поддержать традиции, сохраняя качество и натуральность продуктов. Создайте вместе с нами незабываемый праздник, который запомнится на долгие годы!

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