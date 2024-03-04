Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов

Время Масленицы - это веселый и радостный праздник, который каждый год собирает вместе друзей и семью за пиршеством и угощениями. И чтобы ваш Масленичный Стол был по-настоящему впечатляющим, редакция совместно с Вкусвиллом приготовила для вас особенные предложения и идеи, которые помогут создать незабываемый праздник в домашней обстановке.

-

Блинная классика

Чтобы всё получилось, продукты для теста должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты:

2 стакана цельнозерновой пшеничной муки

4 яйца

1 л молока

3 ст. ложки сахара

Щепотка соли

Щепотка соды

1 ч. ложка сока лимона

Топлёное масло для жарки

Приготовление:

Взбейте яйца с солью до образования пены. Добавьте молоко и сахар, тщательно перемешайте. Постепенно засыпайте цельнозерновую муку, продолжая взбивать до однородности. Оставьте тесто на полчаса-час. Затем добавьте соду и лимонный сок, перемешайте. Жарьте блины на сильном огне, посыпая сковороду топленым маслом.

-

Рисовые блины

Из рисовой муки блины получаются ничуть не хуже, чем из пшеничной. Тонкие, светло-золотистые, с хрустящими краешками и очень вкусные.

Ингредиенты:

200 мл цельнозерновой рисовой муки

500 мл молока или смеси молока с водой

3 яйца

1 ст. ложка сахара

Щепотка соли

Растительное или топлёное масло для жарки

Приготовление:

Взбейте яйца с солью до пышной пены. Добавьте молоко и просеянную рисовую муку, сахар, перемешайте. Жарьте блины на горячей сковороде.

---

Тонкие блины на кефире

На молоке всегда получаются тонкие блины, а вот на кефире зачастую — только оладушки. Здесь есть маленький секрет — влейте в тесто кипяток: блины не будут рваться, получатся тонкими и дырчатыми.

Ингредиенты:

400 мл кефира

2 стакана муки

2 яйца

1 стакан кипятка

1/2 ч. ложки соды

1 ст. ложка растительного или топлёного масла

3 ст. ложки тростникового сахара

Щепотка соли

Приготовление:

Смешайте кефир, муку, яйца, соль и сахар, взбейте венчиком. Растворите соду в кипятке, добавьте в тесто, хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 5 минут, добавьте масло, перемешайте и выпекайте блины на горячей сковородке.

-

Блины из тыквы

Вы когда-нибудь пробовали блины с тыквой? Это необычное сочетание придает им не только невероятный цвет, но и неповторимый вкус. Давайте приготовим эти аппетитные блины вместе!

Ингредиенты:

Тыква - 200 г

Пшеничная мука - 1,5 стакана

Молоко - 1 стакан

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 столовые ложки

Растительное масло - для жарки

Мёд или кленовый сироп - для подачи

Орехи - для украшения

Как приготовить:

Начнем с тыквы. Ее следует очистить от кожуры и семян, после чего нарежьте ее на кусочки и отварите до мягкости. Затем измельчите тыкву в блендере до состояния пюре. В большой миске смешайте тыквенное пюре, пшеничную муку, молоко, яйца и сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста без комков. Разогрейте сковороду и добавьте немного растительного масла. Вылейте на сковороду небольшое количество теста и распределите его по всей поверхности сковороды. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте блины с медом или кленовым сиропом, посыпанными орехами.

Авторизуйтесь и укажите свой адрес на сайте ВкусВилла, чтобы получать персональную скидку 20% на 6 случайных товаров каждый день!

-

Ленивые блины в духовке

Хотите наслаждаться вкусными блинами, но у вас нет времени стоять у плиты? У нас есть идеальное решение! Попробуйте наш оригинальный рецепт блинов-пышек, которые готовятся практически без вашего участия.

Ингредиенты:

Мука - 1,5 стакана

Молоко - 1,5 стакана

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 столовые ложки

Растительное масло - 2 столовые ложки

Соль - щепотка

Сода - 1/2 чайной ложки

Как приготовить:

В большой миске смешайте муку с сахаром и солью. В другой миске взбейте яйца, затем добавьте молоко и растительное масло. Тщательно перемешайте. Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Добавьте соду и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте тесто на ночь или на несколько часов. Утром разогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в формочки для блинов или кексов и отправьте их в духовку на 15-20 минут, или до золотистой корочки. Подавайте блины-пышки с вашими любимыми начинками или просто с медом и сметаной.

Идеально класть в такие блинчики несладкие начинки. Тогда у вас получится сытный завтрак или перекус. Например, можно взять готовые варианты:

Красная икра

Семга слабосоленая

Сыр творожный

Или сделать более сложную начинку с фаршем.