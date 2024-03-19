Как изменить свою жизнь, начиная с улыбки? Директор и врач стоматологической клиники рассказал о винирах в современном мире для жителей Казани.

Современная стоматология предлагает разнообразные методы для улучшения внешнего вида и функциональности зубов. Одним из популярных решений являются виниры – тонкие керамические пластины, которые изменяют эстетику улыбки и могут улучшить прикус. Раис Хафизов, врач стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед клиники «Стомус» рассказала о том, что такое виниры, для чего они нужны и как за ними правильно ухаживать.

Что такое виниры?

У всех пациентов клиник всегда возникает один и тот же вопрос: чем виниры отличаются от коронок? Виниры — это тонкие керамические накладки, которые устанавливаются на переднюю поверхность зуба, в то время как коронки охватывают зуб целиком. Главное отличие между ними заключается в области применения: виниры чаще используются для эстетических коррекций, в то время как коронки — для восстановления функциональности зуба.

Преобразование и защита улыбки с помощью виниров: больше, чем эстетика

В современной стоматологии виниры не только служат целям преобразования внешнего вида улыбки, но и играют важную роль в защите и улучшении функциональности зубов. Подробнее разберем, как виниры помогают решать различные задачи в уходе за полостью рта и каковы их дополнительные преимущества.

Эстетическое преобразование

Основное назначение виниров — это улучшение внешнего вида зубов, включая изменение цвета, формы и общей гармонии улыбки. Можно выбрать любой оттенок пластин, который будет казаться максимально естественным.

Минимальное вмешательство

Установка виниров требует минимального удаления ткани зуба по сравнению с коронками, что делает процедуру более щадящей.

Защита от кариеса

Виниры могут оказаться неоценимой помощью в предотвращении развития кариеса, особенно в труднодоступных местах между зубами. Покрытие винирами обеспечивает гладкую и герметичную поверхность, предотвращающую скопление бактерий и образование налета.

Когда винир фиксируется на зубе, обеспечивается дополнительный барьер против кариозных бактерий. Это особенно актуально для пациентов с пломбами между зубами, где часто возникают кариесы. Виниры позволяют «консервировать» уязвимые участки, минимизируя риск развития новых кариозных процессов, — пояснил стоматолог.

Дополнительная защита зубов

Виниры способны выдерживать ежедневные нагрузки, адекватно распределяя давление при жевании. Хотя они не предназначены для защиты от травм, и, если человек занимается боевыми искусствами, виниры вряд ли спасут, однако они могут значительно укрепить зубы, предотвращая их сколы и износ.

В каких случаях можно и нельзя ставить виниры

Виниры — это не панацея от всех бед, связанных с заболеваниями ротовой полости. Безусловно, это самый простой способ облагородить улыбку. Однако, как и у любой медицинской процедуры, здесь есть противопоказания. Раис Хафизов расставил все точки над «i».

Показания:

- Измененный цвет зубов.

- Неудовлетворительная форма зубов.

- Мелкие дефекты положения зубов.

- Пломбы передней поверхности зуба.

Противопоказания:

- Сильно разрушенные зубы.

- Зубы с удаленной пульпой (депульпированные).

- Отсутствие зубов (виниры устанавливаются только на свой зуб).

Бруксизм (скрежетание зубами) - можно назвать относительным противопоказанием. Конечно, врач сможет установить виниры, однако стискивание зубов может значительно уменьшить срок их службы. Для избежания ускорения износа, правильнее всего будет использовать миорелаксирующие каппы.

Уход за винирами

Ключ к долговечности виниров — не только их качество, но и правильная фиксация. Современные методы позволяют создать идеальное прилегание винира к зубу, исключая риск отклеивания или проникновения бактерий под реставрацию. Однако, никто не отменял простую чистку зубов.

Уход за винирами аналогичен уходу за натуральными зубами: регулярное и тщательное очищение, использование зубной нити и посещение стоматолога для профилактических осмотров. Соблюдение этих условий поможет существенно снизить риск стоматологических заболеваний и потребность в сложных процедурах в будущем.

Главное — это важность регулярной гигиены и профилактических осмотров, — отмечает врач. — С молодости ухаживайте за своими зубами, исправляйте прикус при необходимости и не забывайте о регулярной чистке. Это позволит вам избежать многих проблем в будущем и сэкономить на лечении.

Виниры — это эффективное решение для тех, кто хочет улучшить внешний вид своей улыбки и решить ряд функциональных проблем. Благодаря современным материалам и технологиям, виниры обеспечивают натуральный вид и высокую прочность. Однако перед принятием решения об установке виниров необходимо проконсультироваться со специалистом и определить наиболее подходящий вариант лечения исходя из индивидуальных особенностей и потребностей пациента.

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