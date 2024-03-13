Изделия из кожи, сделанные с любовью: работники «Gali» рассказали о мастерской

В Казани вот уже 10 лет работает мастерская «Gali», которая специализируется на продаже персонализированных изделий из кожи. Ремни, ключницы, аксессуары для документов и даже сумки – всё это создаётся мастерами «Gali» вручную с использованием современных технологий. Основатель бренда и работники мастерской рассказали о внутренней «кухне» кожевенного дела.

Постепенно расширяя ассортимент, мастерская всегда ориентировалась на потребности своих покупателей. Работники «Gali» регулярно привносят что-то новое в коллекцию – они могут увидеть интересную модель и предложить команде создать подобную, улучшенную версию. Также большое влияние на обновление ассортимента оказывают покупатели.

Мы с энтузиазмом беремся за разработку различных аксессуаров. Зачастую сами клиенты подают идеи, рассказывая о своих потребностях. Например, мы делали паспортницы и один из клиентов спросил, можно ли улучшить данную модель, сделав автодокументницу. Мы добавили необходимые элементы – отсеки, кармашки. Клиент остался доволен, а в нашем ассортименте появилась новая позиция, которая до сих пор пользуется большим спросом, – рассказал основатель мастерской Рустем Галимов.

В «Gali» нет узких специалистов, здесь все выполняют определенные задачи, однако каждый мастер – универсал. Некоторые сотрудники сначала проходили учебную практику и стажировки, а затем пришли работать на постоянной основе. Как отмечает основатель бренда, мастера постоянно углубляют свои знания и осваивают новые техники.

Благодаря дружественной атмосфере, по заявлению работников, они приходят в мастерскую с удовольствием. У них нет четкой привязанности ко времени работы – начальство разрешает приходить и уходить в комфортное время для каждого, главное – чтобы работа была сделана качественно и вовремя. Некоторые мастерицы выбирают приходить рано утром, кто-то предпочитает садиться за дело ближе к обеду. Утром основатель «Gali» заваривает для своих работников кофе – звучит как прекрасное начало дня!

Сюда, в мастерскую, интересно и приятно приходить. Коллектив создался как единая семья. Мы занимаем определенные подразделения, должности и работаем над своим делом. Однако каждый взаимосвязан друг с другом, за счет чего создается сплоченность. Когда есть какие-то проблемы, на помощь всегда приходят коллеги. У нас своя атмосфера, мы любим шутить и уже понимаем друг друга с полуслова. Можем весь день хихикать, обсуждать разные темы и рабочие моменты, делиться знаниями и опытом, – поделилась одна из работниц мастерской.

Изделия чаще всего создаются из телячьей кожи, но иногда в ассортименте появляются редкие виды кожи, например – крокодила. Так как эксклюзивные материалы стоят дорого, в «Gali» можно заказать изделие из натуральной кожи, на которой специальными техниками делают тиснение под крокодила.

Мы смотрим на свои технические возможности, силы, мощности. Исходя из этого делаем то, что просит заказчик. Изменить лекала, размеры, подобрать кожу – все это для нас не сложно. В процессе переработки уже имеющихся аксессуаров мы создаем новые модели. Самое сложное – это найти хорошего поставщика материалов. Раньше достать качественную кожу было нелегко, но мы уже достаточно изучили рынок и знаем к кому обращаться, а развитие онлайн-торговли расширило наши возможности еще больше. Дорогие виды кожи порой не по карману клиентам, тогда мы предлагаем сделать тиснение под эксклюзивные виды кожи. Визуально – не отличить, а разница в цене может составлять 70 тысяч рублей, к примеру. Если клиент готов потратить большую сумму на редкую кожу – наши мастера умеют с ней работать, с радостью берут такие заказы. Мы – мастерская, которая способна реализовать идеи заказчиков, – поделился основатель бренда.

Посетите мастерскую с качественными кожаными изделиями в переулке на улице Татарстан, 20. Вы можете связаться по вопросам через Whatsapp, по телефонам +7 (937) 520-13-38, +7 (937) 000-30-04. Или вовсе можете оформить доставку по всей России. Действует накопительная скидка постоянного клиента - от 5% до 10% в зависимости от суммы заказа.