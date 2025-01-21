В 2023 году одно из петербургских СМИ провело эксперимент, чтобы доказать давно известную проблему в сфере ритуальных услуг: продажа информации о смерти человека. Участник эксперимента сообщил по номеру 112 о том, что обнаружил тело своего родственника, в его квартире. На самом деле никто не умер, это была легенда, придуманная журналистами.

Буквально через 20 минут участнику эксперимента начали звонить представители некой ритуальной службы. Через 1 час 9 минут ее специалист уже стоял на крыльце дома с калькуляцией похоронных услуг. И лишь потом приехали медики и полиция.

Эксперты считают это явление главным “бичом” сферы ритуальных услуг в России и давно ждут поправок в законодательство, которые должны его ликвидировать. Но пока некоторые компании предпочитают покупать информацию о смерти человека вместо того, чтобы честно конкурировать и повышать качество своих услуг.

Подавленные горем клиенты, как правило, находятся в состоянии шока и не ждут ни душевного подхода, ни высокого уровня сервиса — ведь так было всегда.

Но казанский предприниматель Станислав Зарубин, основатель компании «Ритуал PRO», решил изменить рынок, где изменения считались невозможными. Он отказался нанимать профессионалов с опытом и вывел ритуальные услуги на новый уровень.

Эта история — не просто о бизнесе, а о том, как шаг за шагом рушатся стереотипы и строится система ценностей, которая помогает людям справляться с самым сложным моментом в жизни.

— Станислав, ритуальный бизнес часто воспринимается как устоявшийся и традиционный. Что заставило вас пойти против правил игры и построить компанию, которая ломает привычные стандарты?

— Ритуальный бизнес действительно воспринимается как что-то консервативное. Все будто давно решено: есть определенные правила и подходы, менять которые кажется бессмысленным. Но я не мог закрыть глаза на то, что видел.

Когда я только начинал работать, мне доверили проводить VIP-похороны. Это были масштабные мероприятия для заслуженных людей: депутатов, деятелей культуры, представителей госсовета. Внешний вид сотрудников соответствовал строгому протоколу: идеально выглаженные костюмы, маникюр, безукоризненная речь. Обстановка — цветы, музыка, порядок расстановки стульев — всё соответствовало высоким стандартам. Даже такие детали, как выбор катафалка и время прибытия гостей, были расписаны буквально по минутам. Но знаете, что меня больше всего поражало? Контраст.

Обычные похороны выглядели совсем иначе. Зачастую сотрудники ритуальных агентств могли прийти в спортивных костюмах или джинсах. На парковке я видел, как агенты курили и смеялись рядом с катафалком, а организация часто сводилась к формуле: «и так сойдет». У родственников даже не было возможности выбрать другой уровень сервиса — рынок был устроен так, что приходилось мириться с этим. И тогда я задал себе вопрос: почему такое неуважение стало нормой? Почему статус человека безапелляционно определяет, как будут организованы его похороны?

Эти мысли не давали мне покоя. Тогда и родилась идея «Ритуал PRO». Я решил, что построю компанию, которая ломает этот стереотип. Где будет единый стандарт высокого уровня, а каждая деталь, от внешнего вида сотрудников до атмосферы церемонии, будет направлена на уважение к людям.

Если вы задумываетесь об открытии бизнеса, который изменит рынок, начните с вопросов: что можно сделать лучше и почему это ещё не сделали? «Другой» бизнес — это не просто про конкуренцию, это про создание новых стандартов. Будьте готовы к тому, что придётся идти против устоявшихся правил, переучивать людей или учить их с нуля. Если вы готовы мыслить иначе, задавать высокую планку и идти своим путём, вы не просто измените рынок — вы измените отношение людей к самой сфере.

— Если "другой бизнес" — это ваша формула, то что для вас главный ингредиент? Что делает вашу компанию уникальной в своем роде и неподражаемой, даже если конкурент решит скопировать ваш подход?

— Ответ однозначный: ценности. Они не продаются и не копируются. Это нечто, что создаётся внутри и становится основой всего.

Когда я только начинал, я думал, что опыт сотрудника — это преимущество. Но на практике оказалось иначе. Люди, которые приходили к нам с опытом работы в ритуальной сфере, приносили с собой устоявшиеся годами привычки, которые нас тормозили. Они привыкли делать «как всегда»: не поднимать планку, не задавать вопросов, работать на автомате. Вместо движения вперёд они воспроизводили то, от чего я хотел уйти. Я долго пытался их переучить, пока не понял: если ты хочешь изменить сферу, не бери людей с опытом. Вместе с ним они принесут старые правила, которые придётся разрушать. Гораздо проще и эффективнее учить с нуля тех, кто готов воспринимать новое и развиваться вместе с тобой.

Сегодня мы подходим к подбору сотрудников по-другому. Нам важно понять не только профессиональные навыки человека, но и его отношение к жизни. Мы задаём вопросы, которые помогают узнать, что его вдохновляет, как он заботится о себе, умеет ли ставить цели и добиваться их.

Например, мы часто спрашиваем, занимался ли человек спортом. Это не просто формальность — спорт учит упорству, выдержке и умению справляться с трудностями. А если человек уважает себя, уделяет внимание своему здоровью и развитию, это значит, что он сможет так же уважительно относиться к другим. Ведь работа в нашей сфере требует не только профессионализма, но и чуткости, эмпатии и готовности поддерживать людей в самых сложных моментах их жизни.

Но на этом всё не заканчивается. Мы создаём условия, где сотрудники могут расти. Например, у нас есть компенсация абонементов в спортзал. Но чтобы её получить, ты сначала покупаешь абонемент сам. Это не просто про деньги, это про выбор: ты сам решаешь заботиться о себе, а компания поддерживает тебя в этом.

Конкуренты могут взять наши идеи, но они не смогут перенять нашу культуру. Она родилась из моего опыта, из ошибок и уроков, которые я получил за годы работы. Наша сила в том, что за каждой деталью, за каждым решением стоит смысл, который невозможно подделать.

— Ваш бизнес — пример того, что можно не просто работать, а менять саму культуру рынка. Где та грань между амбициями и возможностями, чтобы остаться верным своей философии?

— Грань всегда там, где ваши ценности. Амбиции — это двигатель, но если они идут вразрез с философией компании, вы теряете её суть. Важно чётко понимать, зачем вы начали этот путь, и принимать решения, которые соответствуют вашим принципам.

Были моменты, когда мне предлагали снизить стандарты, чтобы ускорить рост компании. Например, использовать более дешёвые материалы или идти на компромиссы в организации. Но я знал, что это разрушит то доверие, которое мы уже заслужили у клиентов. Мы строим компанию с долговременной перспективой, где каждый клиент может быть уверен: его близких проводят достойно, независимо от их статуса или бюджета.

Для меня эта грань проста: я всегда задаю себе вопрос — соответствует ли это нашим ценностям? Если ответ «нет», значит, это не наш путь. Лучше идти медленно, но оставаться верным тому, ради чего ты начинал. Именно это позволяет не просто работать, а менять саму культуру рынка.

— Что вы могли бы посоветовать тем, кто только начинает свой предпринимательский путь? Как не бояться быть "другим", если весь рынок работает по привычным схемам?

— Первое, что я бы посоветовал — это не бояться быть «другим». Если вы хотите сделать что-то по-настоящему значимое, вам придётся выйти за рамки привычного. Задумайтесь, что именно вас не устраивает в текущем состоянии рынка, и найдите то, что можно изменить к лучшему. Для меня это было очевидным: я видел, что в ритуальной сфере часто не хватало уважения и профессионализма. Вместо того чтобы смириться, я задал себе вопрос: а что можно сделать иначе?

Но важно понимать: быть «другим» — это не про то, чтобы делать всё наперекор. Это про то, чтобы предлагать новый стандарт, который имеет смысл. Вы должны чётко понимать, зачем вы это делаете, и быть готовым объяснить свою позицию клиентам, сотрудникам и даже себе.

На первых этапах работы я сталкивался с тем, что даже внутри компании мне приходилось отстаивать свою философию. Например, были сотрудники, которые не понимали, зачем я устанавливаю такие высокие требования. Для них ритуальный бизнес был привычной рутиной, где не нужно задумываться о деталях. Они говорили: «Зачем ты всё усложняешь? Клиенты всё равно не заметят». Но я всегда знал, что замечают. Люди чувствуют разницу между тем, когда ты просто выполняешь работу, и тем, когда ты действительно вкладываешь душу.

Ещё один совет — вкладывайте силы в команду. Успех вашего бизнеса будет напрямую зависеть от людей, которые с вами работают. Не бойтесь тратить время на подбор сотрудников, которые разделяют ваши ценности. Спрашивайте их не только о профессиональном опыте, но и о том, что их вдохновляет, какие у них привычки и принципы. Это поможет вам создать коллектив, который будет двигаться с вами в одном направлении.

И самое главное: сохраняйте верность своим принципам, даже если будет трудно. На своём пути вы столкнётесь с сомнениями, сопротивлением и давлением. Но если вы понимаете, что ваша идея может изменить рынок и принести пользу людям, не сворачивайте. Да, может быть проще работать «как все», но это никогда не принесёт того удовлетворения, которое даёт создание чего-то нового.

Быть «другим» непросто, но это возможность стать лидером и создать что-то по-настоящему уникальное. А значит, это того стоит.

— В недавнем интервью вы упомянули о планах расширить географию компании и построить похоронный дом. Расскажите, эти планы все еще актуальны?

— Да, эти планы остаются актуальными, но я подхожу к их реализации очень осознанно. Построить похоронный дом — это не просто шаг в развитии компании, это возможность изменить саму культуру прощания. Это должно быть пространство, где люди смогут с достоинством и уважением проводить своих близких.

На сегодняшний день у нас уже есть небольшой траурный зал. Этот проект стал для нас отправной точкой. Мы занимаемся его содержанием, проводим социальные мероприятия и оказываем бесплатные услуги тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Для меня благотворительность - это важная часть работы компании.

Однако я понимаю, что потенциал похоронного дома гораздо шире. Я вижу его как место, где можно проводить не только церемонии прощания, но и обучать специалистов, развивать культуру ритуальных услуг. Мы хотим создать центр, куда будут приезжать эксперты из других городов, чтобы делиться опытом, проводить мастер-классы и поднимать уровень всей отрасли.

Планы по расширению географии компании тоже остаются в силе. Этим летом я посетил несколько крупных городов России, изучил местные рынки и посмотрел, как работают другие компании. Это дало мне чёткое понимание, какие регионы перспективны для нас.

Расширение и строительство похоронного дома — это часть нашего пятилетнего плана. Но эти шаги должны быть обдуманными и последовательными. Для меня важно не просто расширять бизнес, а сохранять нашу философию и качество работы. Ведь в основе всего лежит забота о людях.

Можно ли изменить рынок, где всё кажется предопределенным? Можно, если верить, что стереотипы — не стена, а только мираж. Компания «Ритуал PRO» не просто ломает привычные схемы, она создает новые стандарты — стандарты уважения, профессионализма и настоящего человеческого тепла.

И знаете, что вдохновляет больше всего? То, что за каждым таким изменением стоит выбор — выбор не бояться быть «другим» и показать, каким всё может быть на самом деле.