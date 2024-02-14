Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань

Иногда так хочется сбежать от городской суеты и провести выходные наедине с природой. Семейный отдых вдали от города — это прекрасная возможность укрепить отношения с близкими и получить незабываемые впечатления. Такой отдых не только принесет положительные эмоции, но и пойдет на пользу здоровью. Свежий воздух, физическая активность и единение с природой помогут укрепить иммунитет, снять стресс и улучшить самочувствие.

В рамках рубрики «Редакция рекомендует», ProKazan рассказывает об интересных местах Казани и пригорода, где можно весело и с пользой провести своё свободное время. На этот раз журналист от редакции посетила глэмпинг «Прибой», где Ильдар Ринатович Гариев — основатель и глава фермерского хозяйства — рассказал об этом замечательном месте и провёл обзорную экскурсию.

Что такое глэмпинг

Глэмпинг — это современная форма кемпинга, которая предлагает комфортабельные жилища, такие как уютные домики, где есть всё для комфортного проживания на природе. Слово «глэмпинг» является сочетанием английских слов «glamorous» и «camping», что можно перевести как «гламурный лагерь». Изначально глэмпинги создавались для музыкантов, которые приезжают выступать на фестивали, поскольку не все желали жить в аскетичных условиях, спать в спальных мешках и мыться водой из бутылок.

В 2016 году глэмпинг впервые появился в нашей стране, и был встречен с большим интересом. В Татарстане такой вид отдыха стал новым трендом в сфере загородного туризма. Он предлагает возможность насладиться природой, не отказываясь от комфорта и удобств.

Любители традиционного отдыха на природе найдут любимое занятие себе по душе. Пешие походы по лесам и поймам Свияги, тихая охота за грибами и ягодами, рыбалка и многое другое.

Теперь путешественники могут выбирать из различных вариантов глэмпинг-площадок, расположенных в живописных местах по всей стране. Некоторые из них, например «Прибой», предлагают шикарные домики с удобными кроватями, собственными ванными комнатами и кухнями, а также приватные террасы с потрясающим видом на окружающую природу.

Казанский «Прибой»

В 2022 году основатель и глава фермерского хозяйства Ильдар Ринатович Гариев принял участие в гранте, по которому выиграл 3 финских домика. Они явились поводом открыть глэмпинг в Татарстане. «Прибой» стал первым глэмпингом, который находится при фермерском хозяйстве, где производятся молоко и сыры.

– Наше фермерское молоко мы не продаем, а перерабатываем – делаем сыры, которые продаются в магазинах города Казани и даже представлены в нескольких ресторанах, где делают блюда из наших сыров. Мы производим в основном молодые сыры, такие как сулугуни, чечил, косичка, брынза, адыгейский. Отличительная наша черта от других подобных сыров – у нас не используется пальмовое масло, у нас настоящее живое молоко. Можно сказать, наши сыры – это концентраты молока. Никаких добавок, всё максимально натурально, – рассказывает глава и основатель «Прибоя» Ильдар Ринатович.

Отдыхающие имеют возможность посетить ферму и познакомиться с животными, изучить тонкости ведения хозяйства. Также гости могут погладить жеребят, покормить ягнят зерном или телят из специальной бутылочки, . Такой интересный опыт будет не только развлекательным для взрослых, но и очень полезным для детей, которые познают этот мир, и каждая встреча с природой дарит им новые знания и яркие впечатления.

Для комфорта в домиках есть кровати, отличные диваны, качественное постельное бельё, душ, туалет и даже оборудован теплый пол. Гостям выдаются полотенца и для ног, для рук и для тела. В каждом домике установлены микроволновка и телевизор. Также имеется плита, на случай если гости захотят что-нибудь приготовить самостоятельно, несмотря на наличие превосходной кухни на территории глэмпинга.

– У нас есть штатный повар, который готовит для гостей. Посетители могут заказать доставку в домик или прийти есть в столовую. На данный момент мы строим ресторан, в котором будет находиться зона для мастер-классов и для готовки еды. Там будут даже русская печь и камин, – делится планами владелец глэмпинга «Прибой».

Гости уже сейчас могут заказать мастер-классы. Например, если вы захотите, чтобы плов приготовили именно для вашей компании, а также провели урок по приготовлению, то повар придёт к домику и установит казан, где приготовит вместе с вами плов. В «Прибое» в основном готовят восточную кухню – лагман, плов, грузинские блюда, хачапури из фермерского сыра. Повар может приготовить на заказ любое блюдо, но чаще всего на природе хочется именно такой пищи, как представлена в восточной кухне. По желанию гостям приносят тандыр, мангал или другое оборудование для самостоятельной готовки на природе.

– Если ехать к нам, можно вообще ничего с собой не брать. Более того, можно забрать с собой продукцию с нашей фермы. Помимо сыров у нас есть баранина, козье мясо, говядина, – поясняет Ильдар Гариев.

В качестве досуга на выбор гостям предлагается множество активностей: вы сможете познакомиться с животными, покататься на лошадях, на снегоходах, посетить экскурсию по ферме, заказать баню с чаном, заняться кайтингом или покататься на тюбингах. Получите яркие эмоции и незабываемые впечатления от отдыха на природе. Глэмпинг в живописном поселке Прибой на берегу реки Аря располагается по адресу Республика Татарстан, Зеленодольский район, посёлок Прибой, ул. Набережная 30.