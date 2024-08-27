ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) стал официальным партнером крупного события в Казани — VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Летние встречи 2024». Масштабное мероприятие прошло во дворе Присутственных мест в Казанском Кремле с 22 по 24 августа.

Конференция объединила экспертов со всей страны — ведущих девелоперов, архитекторов, дизайнеров, художников, инвесторов, а также представителей органов власти и специалистов сферы градостроительства.

Основная задача форума — обсудить новые подходы и технологии, которые кардинально меняют взгляд на создание городских и общественных пространств. Главными темами события обозначили две: «Искусство в городе» и «Информационные технологии и искусственный интеллект в проектировании и пространственном планировании».

Важной составляющей конференции стали экспозиции участников. ГК ТОЧНО представила на территории Казанского Кремля современный стенд, созданный творческой группой дизайнеров с применением искусственного интеллекта. Корнер презентовал изображения архитектурных объектов и людей, которые изменили облик двух регионов — Краснодарского края и Республики Татарстан. Концепция отражала диалог двух культур. Стенд ГК ТОЧНО привлек внимание участников конференции и получил высокую оценку от главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной.

Кроме того, в зоне лектория девелопер организовал чайную, где представил напитки, названные в честь своих крупных объектов: «Патрики», «Светский лес», «Родные Просторы», «Империал».

Деловая программа конференции включала в себя дискуссии, круглые столы, кейс-сессии и дебаты. ГК ТОЧНО представлял директор по региональному развитию в Республике Татарстан Аршак Макян. На кейс-сессии «Творческое воплощение: искусство как ключ к уникальному девелопменту» он выступил с докладом «Искусство созидать: девелопмент как инструмент развития территорий». Эксперт рассказал о расширении регионов присутствия компании, а также о планах по строительству качественного и современного жилья в Казани и Зеленодольске. В ходе выступления он презентовал будущий проект, направленный на формирование новой среды. Спикер подчеркнул, что федеральный девелопер ТОЧНО приходит в Республику Татарстан с лучшими практиками и с учетом региональной специфики.

В ближайшие месяцы начнем реализацию наших амбициозных проектов в Республике Татарстан. Поэтому важно становиться частью местного профессионального сообщества, заявлять о себе, укреплять коммуникации, делиться опытом, вдохновлять и вдохновляться. Сегодня лучшая площадка для этого — «Диалоги», — прокомментировал Аршак Макян, директор по развитию в Республике Татарстан ГК ТОЧНО.

Напомним, что архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» проводится в Казани с 2022 года по инициативе мэрии города и при поддержке Управления архитектуры и градостроительства. Организатором мероприятия является МБУ «Институт развития города Казани». За это время площадка приняла более 9 000 участников из разных городов России.