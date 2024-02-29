Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

Невозможно представить праздник без вкусной и красивой еды. Как же иногда хочется, чтобы всё было как в сказке – взмах волшебной палочки и все блюда готовы, не надо продумывать меню, тратить силы и время на приготовление.

Отличная новость: такая магия возможна в реальной жизни. Вы всегда можете обратиться за услугой кейтеринга. Это сервис, который берет на себя все хлопоты по планированию, созданию и доставке еды на мероприятия. Журналист портала ProKazan встретилась с представительницей «Eat Me», чтобы рассказать читателям о том, как кейтеринг дарит радость и эмоции своим клиентам.

Оригинальные блюда для вашей вечеринки

Кейтеринг освобождает вас от необходимости самостоятельно готовить и обслуживать гостей - теперь вы можете сосредоточиться на проведении мероприятия, не беспокоясь о еде и напитках. Специалисты «Eat Me» предлагают широкий выбор блюд и напитков, что позволяет вам подобрать меню, которое идеально подойдет для вашего мероприятия.

Сотрудничество с кейтеринговой компанией позволит вам сэкономить время и деньги, которые вы бы потратили на планирование, закупку продуктов и приготовление пищи. Вам не понадобится арендовать или покупать всю необходимую посуду и оборудование, а также не придется думать о том, как хранить и утилизировать остатки еды.

Кроме того, кейтеринг открывает большие возможности для реализации ваших творческих идей. Например, в сотрудничестве с шеф-поварами компании вы можете создать уникальные и оригинальные блюда, которые поразят ваших гостей.

Кейтеринговые услуги также являются отличным решением для тех, кто желает провести мероприятие в необычном месте, например, на пляже, в парке или за городом. В таких случаях кейтеринговая компания возьмет на себя все заботы по доставке и организации питания.

«Мы не являемся организаторами, а отвечаем именно за приготовление блюд. Когда клиенты к нам обращаются с какой-то просьбой, мы стараемся подобрать самые подходящие варианты, чтобы они соответствовали тематике праздника, были оригинальными и производили впечатление на гостей»,- рассказывает Аделя.

Для самых важных событий

В Казани набирают популярность гендерные вечеринки. Это мероприятие, на котором будущие родители и их близкие узнают пол будущего малыша. Компания «Eat Me» недавно успешно сопроводила такой эмоциональный праздник в загородном доме, куда заказали тематический фуршет на 20 человек.

На гендерной вечеринке было классическое оформление в розово-голубых тонах с холодными и горячими закусками, а также отдельным сладким столом. Еда была подана так эстетично, что выполняла дополнительно функцию фотозоны для гостей.

«Мы стараемся сделать не просто вкусную еду, но и красивую. Готовый оформленный фуршет выглядит как произведение искусства. Обычно все фотографируют как сами блюда, так и делают селфи на их фоне, потому что выглядит всё действительно очень впечатляюще», - поделилась Аделя.

Свадьба без переполоха

Свадебное меню – головная боль многих невест. Столько вопросов, которые необходимо решать. И здесь на помощь приходит кейтеринг – красиво оформленные в стиле торжества фуршет и банкет будут радовать не только вкусом, но и станет визуальным удовольствием. Сотрудники компании приедут на выбранную площадку, чтобы предложить вам варианты расположения блюд.

«Нам сообщают в каком месте и стиле будет свадьба, после этого начинается активная подготовка. Мы уже знаем почти все площадки Казани, но, если сталкиваемся с новым местом – приезжаем, чтобы точно определить, где и как будут разложены фуршет и банкет. Из недавних кейсов – свадьба в испанском стиле. Запрос был сделать ярко и по теме мероприятия. Испания – это солнечные жизнерадостные цвета, сочетания желтого, красного, зеленого, розового. Даже скатерти соответствовали выбранному стилю. Мы подали ягодные и фруктовые тарелки, мини-бургеры с яркими булочками, канапе – все блюда были оформлены именно в испанском стиле, а холодный гаспачо и свежие соки в велкам-зоне сразу настроили на нужное настроение. Получилось сочно и весело», - говорит Аделя.

Вкусно, красиво и удобно!

Заказывайте мероприятия любого формата под ключ: банкет, фуршет, кофе-брейк, барбекю, бизнес-завтрак, гала-ужин, выездной бар. Более 10000 проведённых мероприятий и сотни довольных клиентов – такой результат «Eat me» за 10 лет работы. Менеджер поможет подобрать меню, учитывая все ваши пожелания и бюджет.