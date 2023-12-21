На сегодняшний день флоатинг стал неотъемлемой частью тренировочного процесса для многих высококлассных спортсменов. И нет ничего удивительного в том, что они выбрали именно этот метод для повышения своей спортивной эффективности. Флоатинг - это инновационная техника, которая позволяет достичь полного расслабления и максимального восстановления после интенсивных тренировок и соревнований. Что такое флоатинг, как он влияет на здоровье и почему процедура рекомендована не только для спортсменов - рассказала ProKazan Наталья Корнева , основатель студии флоатинга "Pelican".

Наталья, основатель студии флоатинга "Pelican" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Что такое флоатинг и как к нему подготовиться?

- Флоатинг – это мощная оздоровительная и восстановительная процедура, которая оказывает положительное воздействие на организм. Плотность воды в капсуле составляет 1.27 кг/м3. Только на одну ванну для флоатинга понадобится около 1000 литров воды и 500 кг английской соли в составе которой 99 процентов магния и 1% сульфатов.

Сеанс направлен на ощущения депривации в капсуле: вода с температурой 36 градусов и благодаря соли Epsom, высокой плотностью позволяет находиться в состоянии невесомости, а тишина и темнота избавят ваш мозг от необходимости анализировать картинки и звуки.

К слову, опционально в капсуле можно включить мягкое освещение и медитативную музыку. Особенное внимание стоит уделить состоянию невесомости: свободное плавание без давления силы тяжести позволяет вашему позвоночнику вытянуться и занять естественное положение. С первого контакта возникает чувство легкости и освобождения. Завершающим этапом релаксации станет расслабляющий массаж и травяной чай.

Интересный факт: всего за один час флоатинга организм восстанавливается так же эффективно, как после 8-9 часов полноценного сна.

Флоатинг не требует особой подготовки, однако имеются некоторые противопоказания, на которые стоит обратить внимание:

Инфекционные заболевания

Открытые раны

Повреждения кожи

Заболевания уха

Серьезные заболевания сердца и дыхательной системы.

Студия флоатинга "Pelican"

- Как процедура влияет на организм и сколько курсов нужно пройти, чтобы ощутить эффект?

- Результат от процедуры ощущается уже после первого сеанса: снимается физическое напряжение и ощущается эмоциональное расслабление.

Флоатинг имеет большой список преимуществ:

Идеальная процедура для тех, кто занимается спортом: концентрированный раствор соли Эпсома устраняет напряжение в теле. Также флоатинг способствует восстановлению мышц, многократно повышая эффективность тренировок.

Нахождение в солевом растворе создает ощущение невесомости, снимая нагрузку с позвоночника.

Магний осуществляет контроль нервно-мышечных импульсов, что содействует расслаблению мышц и уменьшению болей.

Во флоат-капсуле создаются специальные условия для релаксации: царит полная тишина, темнота и при этом поддерживается оптимальная температура воды - 35С, которая помогает отвлечься от внешних раздражителей и восстановить энергию.

Английская соль эффективно устраняет вредные элементы из организма. Сульфат магния привлекает углерод, который отвечает за устойчивость токсинов. Путем усиления кровообращения и лимфотока они распадаются и выводятся из клеток гораздо быстрее, чем обычно. Это помогает очистить организм от накопленных токсинов.

Флоатинг обладает косметическим эффектом - делает кожу более гладкой, равномерной и упругой.

Флоат-камера в студии "Pelican"

На сеансе флоатинга создается особая среда, которая способствует синхронизации работы обоих полушарий мозга - левого и правого. Это происходит благодаря отсутствию внешних раздражителей и сосредоточению на себе. Когда мозг переходит в состояние расслабленности, он начинает генерировать так называемые тета-волны, которые характерны для периода сна и глубокой медитации.

Процедура помогает нормализовать режим сна: когда вы находитесь в капсуле, солевой раствор расслабляет организм и успокаивает нервы.

Благодаря флоатингу, вы сможете восстановить биоритмы организма, которые контролируют наше состояние в течение дня. Из-за этого фактора улучшается качество сна, позволяя просыпаться с чувством полного восстановления.

Чтобы усилить положительные эффекты от флоатинга, рекомендуется посещать процедуру регулярно - два или три раза в неделю. А вообще, лежать в растворе можно сколько душе угодно. Однако не забывайте об ограничениях, которые описаны в начале статьи.

Метафорические карты в студии флоатинга "Pelican"

- Для чего еще люди могут посещать флоатинг?

- Я постоянно спрашиваю у своих гостей об ощущениях после процедуры. Многие из них отмечали, что после сеанса у них улучшилось настроение, активизировались органы чувств. ⁠Все дело в том, что флоатинг стимулирует выработку эндорфинов, одновременно снижая уровень стрессовых гормонов - адреналина, норэпинефрина и кортизола.

Напомню, что эти гормоны являются источниками напряжения, беспокойства и раздражительности. Они также связаны с некоторыми заболеваниями, такими как повышенное давление, сердечные проблемы и высокий уровень холестерина.

Соль Эпсома может быть применена в разных целях: успокоительных, восстанавливающих и даже лечебных. Терапия назначается людям с остеохондрозом, дорсопатией (заболевания костно-мышечной системы), болезнью Бехтерева (поражение позвоночника), остеоартрозом (болезнь суставов) и ревматоидным (хроническим) артритом.

Студия флоатинга "Pelican"

Интересный факт: флоатинг стимулирует подсознательную память и вызывает глубокие воспоминания, связанные с пренатальных развитием. Некоторые гости после сеанса в студии "Pelikan" говорили, что благодаря флоат-камере, они ощутили себя младенцами в утробе матери. При этом сама процедура дарила чувство безопасности.

Особенно полезен флоатинг для спортсменов, организм которых постоянно подвержен экстремальным нагрузкам. Мы наблюдаем популярность флоатинга среди известных команд, включая профессиональный клуб по американскому футболу "Нью-Ингленд Пэтриотс", которая активно использует флоатинг для всех участников еще с 2014 года. Члены клуба считают, что процедура играет важную роль в подготовке к важным соревнованиям.

Ощутили положительный эффект и казанские спортсмены гандбольного клуба "Зилант", которые на данный момент проходят курсы флоатинга в студии "Pelican".

- Как проходит флоатинг для сборной гандбольного клуба "Зилант"?

- Чтобы разобраться в пользе флоатинга глубже, я решила пригласить на курс процедур команду спортсменов. А сделать исследование более точным поможет анализ крови, в котором будут видны характеристики организма гандболистов до и после курса. На данный момент казанские гандболисты сдают анализы, чтобы сравнить показатели "до" и "после". Не пропустите результат эксперимента, который ProKazan публикует в январе! А пока мы можем оценить впечатления о состоянии после сеанса флоатинга по словам самих спортсменов.

"До сеанса я даже не представлял, как выглядит флоат-камера, и думал, что это просто ванна. Однако, как только я погрузился в раствор и камера закрылась, мои ощущения стали совершенно непривычными: я полностью расслабился и получал удовольствие от процесса. Более того, удивительно, что после этого я почувствовал, что мои микротравмы, такие как разрывы связок рук и ног и повреждения хрящевой мягкой ткани, стали вызывать меньше боли", - рассказал Илья Гальцов, разыгрывающий в гандбольном клубе "Зилант".

Илья Гальцов, разыгрывающий в гандбольном клубе "Зилант"

Спортсмены проходили несколько этапов процедуры:

Перед сеансом, спортсмены сдали анализы на уровень УТОЧНИТЬ У СПИКЕРА чтобы сравнить их с результатами после курса процедур.

чтобы сравнить их с результатами после курса процедур. После сеанса флоатинга, чтобы еще больше расслабиться и настроиться на позитивный лад, у гостей есть возможность насладиться расслабляющим чаем. Он может включать травы с успокаивающими свойствами, такие как мята, липа или ромашка. Ко всему прочему к напитку предлагаются полезные сладости: сушеные фрукты и орехи.

Илья Гальцов, разыгрывающий в гандбольном клубе "Зилант"

- Расскажите читателям, как сеанс помогает спортсменам подготовиться к соревнованиям?

- Нахождение в расслабленном состоянии позволяет спортсмену быстро восстановиться без специального массажа, посещения бассейна или приема витаминов. Отсутствие гравитационной нагрузки помогает разгрузить позвоночник и суставы, способствуя их восстановлению. Магниевый раствор, в свою очередь, благотворно влияет на мышцы, улучшает их деловую способность и сокращает время восстановления после физической активности.

После прохождения сеанса, я всегда спрашиваю у ребят, все ли им понравилось, какие ощущение они испытали и главное - помогает ли процедура во время тренировок.

Виктор Николаев, вратарь гандбольного клуба "Зилант"

"Я был знаком с этой процедурой, но никогда не ощущал на себе ее эффект. Первое, что я заметил после сеанса: у меня разогналась молочная кислота в ногах, и мои мышцы полностью расслабились, словно я стал легче. Кроме того, я даже почувствовал психологические изменения - стал гораздо спокойнее, настроение улучшилось. Важно отметить, что физическая и психическая подготовка спортсмена тесно связаны: даже при хорошей физической форме спортсмен может испытывать неуверенность и стресс перед игрой. Поэтому я рекомендую флоатинг всем спортсменам, он действительно помогает", - отметил Виктор Николаев, вратарь гандбольного клуба "Зилант".

Действительно, флоатинг - это не только про физическое восстановление. Благодаря отсутствию внешних раздражителей, спортсмен может полностью сосредоточиться на своих мыслях и эмоциях, проработать внутренний диалог и улучшить психологическую подготовку к соревнованиям. Казанские гандболисты согласились, что флоатинг помогает им обрести сосредоточение, необходимое для достижения успеха на поле.

Айрат Хасаншин, вратарь гандбольного клуба "Зилант" в судии флоатинга "Pelican"

"У меня довольно большой рост и крепкое телосложение, но когда я лежал в ванне, я почувствовал, что мой позвоночник растягивается, будто я стал еще выше! Я часто тренируюсь со своей командой, поэтому боль в мышцах - нормальное для меня явление. Думаю, если ходить на флоатинг регулярно, то эта проблема решится быстро.

Более того, я почувствовал, как будто левитирую во флоат-камере, и практически не ощущал воду, так как ее температура была примерно такой же, как у моего тела.", - поделился впечатлениями Айрат Хасаншин, вратарь гандбольного клуба "Зилант".

- Что говорят о флоатинге врачи? Есть ли доказательства того, что процедура действительно настраивает спортсменов на победу и восстанавливает организм?

- Не могу ответить вам от имени врача, но скажу одно - в медицинском кругу флоатинг становится рекомендательной процедурой: сеанс назначают при определенных симптомах как метод восстановления, в том числе и для спортсменов. Многие врачи считают, что флоатинг имеет положительные эффекты на физическое и психическое здоровье. Они утверждают, что процедура может помочь в снятии стресса, улучшении сна, облегчении боли и повышении общего чувства благополучия.

Гантбольный клуб "Зилант" в процессе игры

В отношении спортсменов, некоторые специалисты утверждают, что флоатинг может быть полезным для их восстановления после интенсивных тренировок или соревнований. Они объясняют это тем, что процедура способствует релаксации мышц, снижению воспалений и снятию напряжения.

"Наши спортсмены прилагают усилия, чтобы поддерживать хорошую физическую форму: они посещают бассейн, баню, принимают витамины и регулярно ходят на массаж. Эти процедуры в совокупности помогают, но я бы рекомендовала добавить в этот список курсы флоатинга, чтобы гандболистам была доступна возможность совокупного восстановления: и физического, и эмоционального. Ранее мне не были знакомы такие процедуры, но недавно я проверила все их свойства на себе и была полностью удовлетворена результатами", — отметила врач гандбольного клуба "Зилант".

Инна Белова, врач гандбольного клуба "Зилант"