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Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей

Не упустите возможность попробовать все те фрук...

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Лето стремительно приближается к своему завершению, и это значит, что пора не только наслаждаться последними теплыми днями, но и использовать все возможности, которые дарит нам этот сезон. Если вы еще не успели насладиться всем многообразием свежих фруктов и овощей, сейчас самое время это исправить. Согласно исследованиям, около 60% россиян стараются включать в свой рацион сезонные фрукты и овощи, осознавая их пользу и насыщенность витаминами. Однако в последние летние недели многие люди упускают шанс насладиться теми продуктами, которые вскоре исчезнут с прилавков до следующего года. Во ВкусВилл вы найдете самые свежие и качественные сезонные продукты, которые помогут вам завершить лето на вкусной и полезной ноте.

1. Алыча


Алыча — это сочный фрукт с ярким вкусом, который стоит успеть попробовать до конца лета. Она богата витаминами A и C, которые полезны для здоровья кожи и зрения, а также содержит калий, поддерживающий здоровье сердца и нормализующий кровяное давление. Алыча прекрасно подходит для приготовления компотов, варенья и десертов.

2. Кизил


Кизил — это яркий и насыщенный фрукт, который можно редко встретить на прилавках, но летом он доступен в своем полном великолепии. Богат витамином C, который помогает укреплять иммунитет, и антиоксидантами, защищающими клетки от окислительного стресса. Кизил идеально подходит для компотов, варенья или в качестве легкого перекуса.

3. Инжир


Инжир — это сладкий и сочный фрукт с удивительной текстурой, который не только вкусен, но и полезен. Он богат клетчаткой, поддерживающей пищеварение, и содержит витамины и минералы, укрепляющие кости и поддерживающие здоровье сердца. Инжир можно использовать в салатах, десертах или просто наслаждаться им в свежем виде.

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4. Персики и нектарины


Сочные и сладкие персики и нектарины — символы лета, которые радуют своим вкусом и ароматом. Эти фрукты богаты витаминами A и C, а также антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье кожи и укреплять иммунитет. Персики и нектарины отлично подходят для легких летних десертов, смузи или просто как самостоятельный перекус.

5. Арбузы и дыни


Лето без арбуза и дыни — это не лето. Эти сочные плоды утоляют жажду и освежают в жаркие дни. Арбуз, богатый ликопином, полезен для сердца и сосудов, а дыня насыщена витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья кожи и волос. Не упустите возможность насладиться этими освежающими плодами перед наступлением осени.

6. Ягоды (малина, голубика, смородина)


Летние ягоды — настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Малина, голубика и смородина помогают укреплять иммунитет, поддерживать здоровье сердца и улучшать память. Эти ягоды идеально подходят для смузи, выпечки или в качестве легкого перекуса.

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7. Кабачки и цукини


Кабачки и цукини — универсальные овощи, которые можно использовать в огромном количестве блюд. Они низкокалорийны, богаты витаминами и минералами, а также отлично сочетаются с другими ингредиентами. Приготовьте из них легкие салаты, запеканки или даже добавьте в выпечку.

Лето — это время, когда природа щедро одаривает нас свежими и полезными продуктами. Не упустите возможность попробовать все те фрукты и овощи, которые скоро исчезнут с прилавков до следующего года. Во ВкусВилл вы найдете самый широкий выбор сезонных продуктов, которые помогут вам завершить лето на вкусной и полезной ноте. Насладитесь последними днями лета, наполнив свою жизнь вкусом и здоровьем.

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