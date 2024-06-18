Чек-лист для идеального пикника в Казани: что нужно взять с собой в парк

Пикник - это отличный способ отдохнуть с семьей, друзьями или второй половинкой. По данным опросов, 65% россиян летом предпочитают проводить выходные на природе, устраивая пикники. При этом более 40% признались, что часто принимают решение о выезде спонтанно.

Журналисты Prokazan.ru, Саша, Маша и Таня, любят проводить время в казанском Фестивальном бульваре. В помощь читателям они подготовили собственный чек-лист для идеального пикника. Он поможет быстро подготовиться к отдыху и ничего не забыть.

1. Сэндвичи

Сэндвичи — это идеальное блюдо для пикника. Они удобны в транспортировке, причем готовить их необязательно. ВкусВилл предлагает различные варианты сэндвичей на любой вкус. Например, мы взяли с собой клаб-сэндвич с курицей и яйцом. Сочетание нежной курятины, вареного яйца, свежих овощей и хрустящего хлеба делает этот сэндвич питательным и очень вкусным.

2. Напитки

Не забудьте взять с собой освежающие напитки. Во ВкусВилле можно найти разнообразные соки, морсы и лимонады, которые прекрасно утоляют жажду на природе. Мы взяли с собой Лимонад "Лаванда", освежающий напиток с утонченным ароматом лаванды, и "Вкус-Кола ваниль", безалкогольный газированный напиток с мягким вкусом ванили, который ничем не отличается от оригинала.

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3. Закуски

В качестве легкой закуски мы выбрали апельсины “Навелин”. Этот испанский сорт отличается большой сочностью и сладостью. При этом внутри полностью отсутствуют семена. Мы порезали апельсины кольцами и слегка посыпали корицей. Получилось самостоятельное ароматное блюдо. Кроме того, мы взяли клубнику и голубику — ассорти свежих ягод в форме сердца. Эти красивые сладкие плоды в красивой упаковке прекрасно подойдут в качестве подарка, если, например, вы собираетесь на пикник с девушкой.

4. Десерт

Завершить пикник мы решили вкусными десертами. Ассорти эклеров "Манго, Сырный, Лесные ягоды" — идеальное сочетание легкости и сладости. Эти эклеры с тремя разными вкусами обязательно понравятся вашим гостям. Безе кокосовое — этот нежный хрустящий десерт с ярким кокосовым вкусом станет отличным завершением пикника.

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