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Жители Татарстана оценили удобство VoLTE

Т2, российский оператор мобильной связи, проана...

Фото: пресс-служба Т2

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Т2, российский оператор мобильной связи, проанализировал динамику использования VoLTE абонентами в Татарстане. Оператор внедрил технологию в регионе в декабре прошлого года. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество звука и отсутствие посторонних шумов.

К концу 2024 года доля вызовов с использованием технологии VoLTE увеличилась на 2%. Ежемесячное потребление VoLTE-трафика превысило 100 тысяч минут. Оценить новое качество звонков смог каждый второй абонент T2 в республике. VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE и при этом обеспечивает непрерывное подключение к высокоскоростному интернету – клиент может разговаривать по телефону, не останавливая текущую сессию или раздачу интернета в режиме модема.

Технология доступна владельцам более чем 500 моделей смартфонов. Каждый пятый среди тех, кто уже испытал звонки с использованием VoLTE, владеет гаджетом от Samsung. На втором и третьем местах — обладатели Xiaomi и Redmi соответственно. В зоне покрытия 4G технология подключается автоматически или при активации соответствующих настроек в меню смартфона.

Включить VoLTE просто: в настройках гаджета необходимо найти раздел, связанный с управлением мобильной связью и SIM-картами. Если смартфон поддерживает VoLTE, в параметрах отобразится соответствующий пункт, который позволит активировать сервис в один клик. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик. При совершении звонков с VoLTE ресурс аккумулятора расходуется медленнее, поскольку телефону не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

Оператор T2 в кратчайшие сроки внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 субъектах, в 22 из них этот процесс был реализован с применением оборудования российского производства.

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