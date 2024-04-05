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ВТБ запускает оформление цифровых карт и накопительных счетов во ВКонтакте

ВТБ запускает оформление цифровых карт и накопительных счетов во ВКонтакте

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ запускает оформление продуктов через банк в VK. Пользователи теперь смогут открывать накопительные счета и оформлять бесплатные цифровые дебетовые карты ВТБ через соцсеть. В рамках развития семейного банка пользователи VK также смогут просматривать детали по дополнительным картам ВТБ, которые для них выпустили клиенты банка.

«Сервис в VK стал альтернативным способом доступа к ежедневным операциям, переводам и платежам ВТБ, не только для пользователей iOS. Любой желающий уже сейчас может выбрать интересующую опцию и оценить онлайн-банк в VK. Не покидая социальную сеть, наши клиенты могут оформить новые продукты - виртуальную дебетовую карту или накопительный счет в несколько простых шагов. С момента запуска сервиса весной 2023 года мы внедряли в него самые востребованные банковские онлайн-услуги. Банк в VK стартовал с обычного чат-бота, а теперь мы можем говорить о полноценном финансовом инструменте для повседневных задач и организации жизни, с помощью которого клиенты уже совершили больше 150 тысяч операций», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Чтобы оформить финансовые продукты через банк в VK, после ввода логина и пароля клиенту ВТБ необходимо на главной нажать «Оформить». После этого выбрать нужный продукт — накопительный счет или цифровую дебетовую карту — и ознакомиться с предварительными условиями обслуживания. Для подтверждения услуги – ввести код из СМС.

Банк в VK был запущен весной 2023 года. Новые опции также доступны пользователям «легкой версии» сервиса для клиентов других банков, которые могут получить доступ к ВТБ Онлайн после регистрации по номеру телефона. Там появились просмотр баланса, детальная информация и оформление банковских продуктов по карте, выпущенной на имя пользователя клиентом ВТБ.

Клиенты других банков могут войти или зарегистрироваться в Банке VK, открыв чат с ВТБ в официальном сообществе во «ВКонтакте».

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