ВТБ Лизинг поставил партию бетоносмесителей производственной компании из Казани

ВТБ Лизинг профинансировал поставку пяти автобетоносмесителей FAW J6 компании, занимающейся производством и перевозкой бетона и железобетонных конструкций в Казани. Стоимость переданных машин составила 57 млн рублей. Пополнение парка техники позволит заказчику оперативно обеспечивать строительные объекты Казани и Республики Татарстан продукцией из бетона: сваями, колоннами, дорожными плитами и плитами перекрытий, фундаментальными стеновыми блоками и другими изделиями.

По данным ВТБ Лизинг, спрос на финансовую аренду грузового транспорта в Татарстане растет: в 2023 году лизинговая компания передала местным предприятиям в два раза больше такой техники, чем в 2022-м. Двукратный рост наблюдается и по результатам лизинговых продаж, реализованных в первые три месяца текущего года, в сравнении с первым кварталом прошлого года. Марка FAW занимает первое место в республике по итогам января-мая 2024 года среди всех брендов грузовой техники, выданной ВТБ Лизинг региональным компаниям.

Бетоносмесители оформлены в финансовый лизинг сроком на три года с нулевым авансом. Минимальные ежемесячные затраты на обновление парка техники позволяют предприятию комфортно распределять нагрузку на бюджет на весь срок договора. Кроме того, клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать различные опции финансирования и дополнительные сервисы по обслуживанию своего автопарка. Юрлицам и ИП доступны: сниженные авансы, срок лизинга до 7 лет, персональные сезонные графики платежей, топливная карта со скидками до 3%, экономия до 20% на ТО и шинном сервисе. Компании на ОСН также могут сэкономить на налогах до 40%.

Поставщиком техники выступила Производственная компания «Юбо-Сумотори» – официальный представитель бренда FAW в России.

Автобетоносмесители FAW J6 имеют колесную формулу 8х4, оснащены цистерной объемом 16 куб. м, двигателем мощностью 390 л. с. и КПП с коробкой отбора мощности.

Лизинговая сделка оформлена подразделением ВТБ Лизинг в Казани. Филиал работает в Республике Татарстан более 12 лет и предлагает лизинг легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.