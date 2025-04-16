В Зеленодольске открылся новый офис ВТБ

Отделение для физических лиц расположено в здании автовокзала в развивающемся жилом микрорайоне Мирный. В шаговой доступности находятся торговый центр, остановки общественного транспорта, магазины, бесплатная общественная парковка.

Новый офис ВТБ стал вторым по счету в Зеленодольске. Здесь можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на ипотеку и автокредит, подключиться к программе долгосрочных сбережений, страховым продуктам и «Семейному банку». Сотрудники банка настроят цифровые сервисы, подскажут решение любого финансового вопроса.

В новом офисе сделан акцент на комфорт посетителей – вместо стоек и перегородок в отделении предусмотрены удобные диваны и столики. Специалисты помогают оформить необходимые продукты с помощью ноутбуков. Для клиентов категории «Привилегия» организована выделенная зона обслуживания. Отделение работает по будням с 9:00 до 18:00, доступ к банкоматам открыт круглосуточно.

«Число клиентов ВТБ в Татарстане в этом году превысило 650 тысяч человек, увеличившись c начала 2024 года на 134 тысячи. Такие темпы роста связаны, в том числе, с активным расширением сети наших офисов в регионе и развитием сервиса выездного обслуживания. Мы стремимся, чтобы посещение офисов ВТБ было комфортным – новые отделения отвечают самым современным стандартам банковского обслуживания. Это важно, ведь качественный сервис и внимание к каждому посетителю обеспечивает и другой фактор развития бизнеса банка – лояльность клиентов. Мало привлечь клиента, важно удержать его и сохранить доверие к банку», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент.

В 2024 году на территории Татарстана открылось четыре офиса – в Заинске, Менделеевске, Набережных Челнах и Нижнекамске, за первые три месяца 2025 года свою работу начали шесть отделений – в Азнакаево, Арске, Зеленодольске, Кукморе, Нурлате и Буинске. Банк также активно развивает выездной сервис, сейчас услугами доставки продуктов ВТБ охвачено 80% территории республики.