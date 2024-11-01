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В республике Татарстан было заключено 4,4 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик

Аналитики Домклик составили рейтинг регионов РФ...

Фото: unsplash.com

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Аналитики Домклик составили рейтинг регионов РФ по количеству ипотечных сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.

В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Республике Башкортостан — 5,3 тыс. Четвертое место заняла Республика Татарстан (4,4 тыс.), пятое – Тюменская область (3,5 тыс.).

Регион

Количество ипотечных сделок в сегменте ИЖС (тыс. шт.).

Доля от общего количество выдач в РФ (сегмент ИЖС)

Московская область

8,9

11,2%

Краснодарский край

6,6

8,3%

Республика Башкортостан

5,3

6,6%

Республика Татарстан

4,4

5,5%

Тюменская область

3,5

4,4%

Москва

3,2

4,1%

Санкт-Петербург

2,8

3,5%

Иркутская область

2,3

2,8%

Ростовская область

2,1

2,6%

Челябинская область

2,0

2,5%

Республика Саха

1,8

2,3%

Республика Тыва

1,8

2,2%

Свердловская область

1,8

2,2%

Пермский край

1,6

2,0%

Приморский край

1,6

2,0%

В своем новом исследовании Аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения «Господдержки» и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% – аналогичный период прошлого года.

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