В республике Татарстан было заключено 4,4 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик

Аналитики Домклик составили рейтинг регионов РФ по количеству ипотечных сделок на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.

В первую тройку по спросу вошли Московская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

В Подмосковье Сбер выдал 8,9 тыс. ипотечных кредитов в сегменте ИЖС, в Краснодарском крае — 6,6 тыс., в Республике Башкортостан — 5,3 тыс. Четвертое место заняла Республика Татарстан (4,4 тыс.), пятое – Тюменская область (3,5 тыс.).

Регион Количество ипотечных сделок в сегменте ИЖС (тыс. шт.). Доля от общего количество выдач в РФ (сегмент ИЖС) Московская область 8,9 11,2% Краснодарский край 6,6 8,3% Республика Башкортостан 5,3 6,6% Республика Татарстан 4,4 5,5% Тюменская область 3,5 4,4% Москва 3,2 4,1% Санкт-Петербург 2,8 3,5% Иркутская область 2,3 2,8% Ростовская область 2,1 2,6% Челябинская область 2,0 2,5% Республика Саха 1,8 2,3% Республика Тыва 1,8 2,2% Свердловская область 1,8 2,2% Пермский край 1,6 2,0% Приморский край 1,6 2,0%

В своем новом исследовании Аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заемщиков активно меняется: после завершения «Господдержки» и повышения адресности «Семейной ипотеки» все больше кредитов приходится на регионы, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% – аналогичный период прошлого года.