В Казани прошел «Бизнес-Фест» для предпринимателей

Масштабный фестиваль Сбера прошел на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева и собрал порядка 3 тысяч предпринимателей. На мероприятии предприниматели Татарстана и соседних регионов смогли обменяться идеями, послушать опытных наставников и экспертов из бизнес-среды.

«Бизнес-Фест» уже прошел в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Новосибирске и теперь добрался до Казани.

Помимо основной площадки, на фестивале работали еще три секции. «Деловая среда» была посвящена лучшим практикам предпринимательства, «Точка взлета», где участники могли дискутировать на темы локального и глобального бизнеса, искусственного интеллекта, продаж онлайн, формирования бренда и эмпатии. Площадка «Менторская гостиная» была предназначена для личных встреч с опытными наставниками.

Участники услышали выступления руководителей известных, динамично развивающихся компаний. Своими знаниями и навыками поделились сооснователь и генеральный директор музыкального лейбла Black Star Пашу Павел Курьянов, сооснователь FitnesSHOCK Сергей Кофейников, основатель сети «Тюбетей» Султан Сафин, создатель и генеральный директор компании «Фитмост» Александра Герасимова, руководитель креативного нетворкинга бренда Befree Алена Повышева и др.

С приветственным словом к гостям и спикерам фестиваля обратился заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Андрей Ширков. Он отметил, что Сбер всегда готов поддерживать предпринимателей, развивая свои цифровые сервисы.

«Наша цель — сделать ведение бизнеса максимально удобным и простым. Мы постоянно работаем над улучшением сервисов и добавляем новые функции, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего дела», отметил спикер.

В ходе фестиваля участники знакомились между собой, а также с экспертами и спикерами мероприятия. На площадке была интерактивная зона для нетворкинга, где после лекции или дискуссии можно будет пообщаться и поделиться инсайтами друг с другом.