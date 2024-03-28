Треть сотрудников татарстанских компаний сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках

МТС RED, дочерняя компания цифровой экосистемы МТС в сфере кибербезопасности, проанализировала результаты тренировочных фишинговых рассылок, проведенных в первом квартале 2024 года в Татарстане и еще в нескольких десятках российских регионов. Около трети сотрудников не распознали фишинг и перешли по ссылкам из мошеннических писем, а 28% ввели на поддельных страницах логины и пароли от рабочих аккаунтов.

Тренировочные фишинговые рассылки были направлены в общей сложности почти тысяче сотрудников крупных компаний в рамках реализации проектов на платформе Security Awareness от МТС RED. Результаты показали, что около трети сотрудников (319 из 1018-ти) не умеют определять фишинг и переходят по ссылкам из мошеннических писем, еще почти столько же вводят на поддельных страницах логины и пароли от рабочих аккаунтов.

Тестирование охватило самый широкий круг специалистов, от стажеров до руководящего состава компаний. Рассылки проводились с февраля по март и были посвящены подаркам сотрудникам к 23 Февраля и 8 Марта, а также новостям внутренних сервисов для персонала компаний.

«30% переходов по фишинговым ссылкам в электронных письмах, замаскированных под рядовую корпоративную переписку, – стандартный показатель для компаний, реализующих базовые меры профилактики фишинга, такие как ежегодное обучение сотрудников киберграмотности, обеспечение персонала соответствующими учебными материалами и т.п. Однако нас удивило, что 28% получателей писем вводят свои рабочие учетные данные на фишинговой странице. Мы ожидали, что этот показатель будет в два раза ниже, поскольку сегодня большинство компаний все же озабочены вопросами кибербезопасности», – подчеркнул руководитель направления Security Awareness МТС RED Илья Одинцов.

Специалисты МТС RED напоминают о базовых правилах киберграмотности, которые позволят существенно сократить количество фишинговых инцидентов: