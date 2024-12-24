Татарстанцы стали чаще обращаться к Деду Морозу

Жители республики всё больше интересуются сайтами с онлайн-почтой новогоднего волшебника. В первые недели декабря татарстанские пользователи провели на 37% больше времени на сервисах с праздничными посланиями, чем за такой же период в прошлом году. Тенденцию заметили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные по объемам трафика на соответствующие тематические ресурсы.

Мечтать и загадывать желания татарстанцы начинают уже в ноябре — 12-ый день месяца стал наиболее популярным для отправки писем. Примечательно, что жители региона чаще всего пишут письма по будням: со вторника по четверг трафик на 46% превышает среднесуточный показатель.

Востребованность подобных сервисов по всей стране суммарно также растет. В этом году россияне писали письма Деду Морозу на 7% чаще. Самым популярным сайтом второй год остается официальная Канцелярия волшебника в Великом Устюге. Активнее онлайн-весточки Деду Морозу отправляют жители Перми (21% от общего трафика), Москвы (10%) и Санкт-Петербурга (6%) и Кузбасса (6%). Занимая 12-ю строчку рейтинга, татарстанцы также остаются в категории мечтателей.

«Интернет делает нашу жизнь комфортнее и порой помогает верить в чудеса. Мы прилагаем все усилия, чтобы письма к Деду Морозу доходили быстрее из любой точки республики, — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов. — Только за последние несколько месяцев инженеры запустили базовые станции в Казани, Набережных Челнах, а также в небольших населенных пунктах семи районов республики. Благодаря этому маленькие жители сел, таких как Каймары, Каркали, Верхние Шипки и других, могут отправлять свои заветные желания, не выходя из дома».

Татарстанцы не только пишут главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. В этом году в Вологодчину отправились на 58% больше гостей из республики, чем в прошлом. При посещении вотчины жители региона активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 500 Мбайт интернет-трафика. Этого достаточно, чтобы отправить в мессенджерах свыше 200 фото с Дедом Морозом.