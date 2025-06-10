Татарстанцы скромнее всех оценивают свои навыки финансовой грамотности

Цифровая экосистема МТС, Центр аналитики и исследований МТС AdTech и МТС Банк провели опрос россиян на тему финансовой грамотности. Оказалось, что лишь каждый десятый россиянин оценивает ее на высоком уровне. Скромнее всего здесь проявили себя татарстанцы и жители других регионов Приволжского федерального округа – лишь 7% ответили, что оценивают уровень финансовой грамотности как высокий. Большинство россиян (66%) и жителей Поволжья (63%) охарактеризовали свои финансовые компетенции как средние.

Наибольшее количество респондентов, высоко оценивающих свой уровень финансовой грамотности, пришлось на Центральный федеральный округ – 15%, в Дальневосточном – 12% и в Сибирском – 11%. В Приволжском и Северо-Кавказском округах больше всего тех, кто только начинает разбираться с финансами – 19% и 18% соответственно.

Татарстанцы, как и другие жители ПФО, попали в пятерку федеральных округов, где сильнее всего хотят повысить свою финансовую грамотность – так ответили 80% респондентов. Лидеры по этому показателю - Северо-Кавказский федеральный округ (85%) и Уральский (81%) округа, а Северо-Западный округ уступил Поволжью лишь один процент – 79%.

Основной аудиторией, которая заинтересована в росте уровня финансовой грамотности, стали женщины: 84% опрошенных из Татарстана и других российских регионов заявили, что хотят улучшить свой уровень управления финансами. Среди мужской аудитории о таком желании сообщили 75% опрошенных.

Эксперты МТС Банка отмечают, что повышение финансовой грамотности актуально для всех возрастов. Молодое население активно изучает тему инвестиций, а людей старшего и пенсионного возраста волнует вопрос накопления. Тема кибербезопасности актуальна для всех, включая детей и подростков. Согласно опросу, наименее удовлетворены своим уровнем финансовой грамотности люди в возрасте от 65 лет – 12% среди всех респондентов, выбравших этот ответ. Наиболее финансово грамотными считают себя россияне из возрастных групп 18-24 года – 15% и 25-34 года – 13%.

Аналитики МТС AdTech выяснили, что основным инструментом повышения финансовой грамотности россияне считают чтение информационных сайтов про финансы – так ответили 44% опрошенных. Почти каждый третий – 32% респондентов – изучают финансовые форумы. Чуть меньшее количество участников опроса – 29% – увеличивают свой уровень финансовой грамотности, читая рассылки от банков с описанием банковских продуктов и их применением. Каждый четвертый читает финансовые Telegram-каналы. Обучающую информацию в приложениях по инвестициям и финансовые обзоры на видеоплатформах смотрят по 19% респондентов.