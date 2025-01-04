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Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

МТС, цифровая экосистема, провела исследование ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, провела исследование среди татарстанцев и узнала, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег. Исследование, проведенное аналитиками онлайн-кинотеатра KION от МТС к выходу нового сезона сериала «Успешный» показало, что большинство жителей республики связывают уровень счастья с количеством денег. Также основными поводами для радости стали здоровье и семейное благополучие.

52% татарстанцев уверены, что успех заключается в семейном счастье. Ровно половина опрошенных призналась, что для них успех - это материальное благополучие. 57% исследуемых основным фактором успеха назвали здоровье и долголетие.

А главным показателем счастья, по признанию большинства опрошенных татарстанцев, стали деньги — этот вариант выбрали 93%. 84% ответили, что счастливыми их делает семья, 46% - здоровье. Хобби и увлечения стали основным фактором для счастья у 24% опрошенных, а путешествия — у 34%. Большинство опрошенных, признающих прямую зависимость состояния счастья от денег— мужчины (57%).

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что внезапно получив крупную сумму денег, более половины татарстанцев потратили бы ее на улучшение жилищных условий (65%). 45% опрошенных вложила бы деньги в инвестиции, 40% - на путешествие, а 24% татарстанцев — на подарки близким людям. Только 18% опрошенных жителей республики потратили бы крупную сумму на образование.

73% жителей Татарстана хотели бы посмотреть сериал «Успешный», в котором герой-неудачник по жизни выдает себя за бизнес-тренера и учит миллиардера искренне радоваться жизни и быть счастливым. Что интересно, лишь 23% татарстанцев признались, что обращались к представителям инфобизнеса. 45% жителей республики не готовы обращаться к услугам коучей, наставников и представителей марафонов, а 55% рассматривают эту возможность вероятной.

Методика:
Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В нем приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.

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