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Сбербанк: исламскую ипотеку следует распространить на всю Россию

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Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.

Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. В отличие от традиционной ипотеки, в исламской, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. Сбербанк в рамках эксперимента предлагают так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку.

По словам Гурбан-Заде, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составляло около 2,5 тысяч, из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 миллиардов рублей. В настоящее время объем портфеля составляет порядка 150 миллионов рублей.

"Если мы с вами говорим сегодня о традиционном продукте ипотеки и рассрочке исламского финансирования, то, по сути, они по своему ценообразованию никак не отличаются. Но у исламского финансирования есть один минус, который сегодня дорабатывается, мы не можем использовать льготы. При наличии льгот для партнерского финансирования те цифры, которые я вам назвал, можно смело умножать на четыре-пять. Это будут объемы рынка потенциально только пока в четырех регионах. Дальше если закон изменится на всю Россию, то у нас будет существенный спрос", - выразил уверенность он.

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