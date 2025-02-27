Сбербанк: исламскую ипотеку следует распространить на всю Россию

Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.

Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. В отличие от традиционной ипотеки, в исламской, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. Сбербанк в рамках эксперимента предлагают так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку.

По словам Гурбан-Заде, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составляло около 2,5 тысяч, из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 миллиардов рублей. В настоящее время объем портфеля составляет порядка 150 миллионов рублей.