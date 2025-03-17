Сбер в Татарстане заключил первую сделку по исламскому лизингу «Иджара»

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка заключило первую сделку по новому продукту «Иджара», структурированному в соответствии со стандартами исламского финансирования.

Данный продукт стал доступен в прошлом году и вызвал высокий спрос среди населения. В отличии от традиционного лизинга «Иджара» имеет ряд особенностей:

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Первая сделка по исламскому лизингу «Иджара» — это не только новый шаг в развитии финансовых услуг в Татарстане, но и подтверждение нашей готовности поддерживать бизнес, который стремится к гармонии между современными экономическими требованиями и исламскими ценностями. Нам важно, что сейчас можем предложить предпринимателям продукты, которые не только соответствуют их убеждениям, но и способствуют развитию их бизнеса в условиях справедливого и ответственного финансирования».