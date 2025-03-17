Сбер в Татарстане заключил первую сделку по исламскому лизингу «Иджара»
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Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка заключило первую сделку по новому продукту «Иджара», структурированному в соответствии со стандартами исламского финансирования.
Данный продукт стал доступен в прошлом году и вызвал высокий спрос среди населения. В отличии от традиционного лизинга «Иджара» имеет ряд особенностей:
- изначальные условия лизингового договора остаются неизменными в течение всего срока действия договора, независимо от внешних обстоятельств и меняющейся экономической ситуации;
- пени и штрафы, оплаченные лизингополучателем, направляются на благотворительность;
- предмет лизинга используется строго по назначению в полном соответствии с условиями договора и нормами исламского права.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Первая сделка по исламскому лизингу «Иджара» — это не только новый шаг в развитии финансовых услуг в Татарстане, но и подтверждение нашей готовности поддерживать бизнес, который стремится к гармонии между современными экономическими требованиями и исламскими ценностями. Нам важно, что сейчас можем предложить предпринимателям продукты, которые не только соответствуют их убеждениям, но и способствуют развитию их бизнеса в условиях справедливого и ответственного финансирования».
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