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МегаФон обеспечил связью «Гонку Героев» в Менделеевске

МегаФон обеспечил связью «Гонку Героев» в Менделеевске

Фото: пресс-служба МегаФон

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Спортивно-развлекательного экшен прошел на высоких интернет-скоростях. Для этого оператор развернул передвижные базовые станции.

Забег с препятствиями «Гонка Героев» прошел в Менделеевске во второй раз. В масштабном состязании приняло участие порядка 1,7 тысяч человек, а в самом мероприятии – свыше 5 тысяч. Спортсмены преодолели трассу длиной около 10 км, состоящую из более чем 30 препятствий: рвов, водных преград, барьеров, участков с грязью и других.

Незабываемыми впечатлениями и эмоциональными фото участники активно делились в Сети. С утра до вечера голосовую связь и скоростной интернет на всем маршруте и в фан-зоне обеспечили мобильные базовые станции МегаФона. По замерам сотрудников компании, во время мероприятия скорость мобильного соединения поднималась выше 100 Мбит/сек.

Комплекс сотовой связи был организован на базе блок-контейнера, который снабжен телескопической антенной мачтой, доставляющей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Подготовку такого оборудования к работе проводят два специалиста в течение нескольких часов.

«Чтобы организовать качественную связь на всей протяженности трассы, были дополнительно развернуты две мобильные станции. Передвижное телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети и скорость онлайн-соединения в месте скопления людей. Одномоментно с его помощью общались тысячи абонентов, а объем скачиваемого трафика сравним с нагрузкой на объект связи в центре крупного города», — говорит Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

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