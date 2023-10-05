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Кыш Бабай встретит гостей быстрым интернетом

Кыш Бабай встретит гостей быстрым интернетом

Фото: пресс-служба МегаФон

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Цифровые сервисы на высоких скоростях стали доступны жителям и гостям села Новый Кырлай, где расположена резиденция Кыш Бабая — татарского «брата» Деда Мороза и его дочери Кар Кызы. Здесь же принимает посетителей Литературно-музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству Габдуллы Тукая.

МегаФон построил телеком-инфраструктуру вблизи популярных достопримечательностей Татарстана. До этих работ ближайший сигнал от базовой станции поступал из соседней деревни, из-за чего покрытие сетью четвертого поколения было недостаточным.

Новый Кырлай находится в 90 километрах к северу от Казани. Согласно результатам последней переписи, здесь постоянно живет около 500 человек, еще десятки тысяч ежегодно приезжают, чтобы совершить путешествие в сказку, познакомиться с личностью великого поэта и фольклорными традициями Татарстана.

Помимо татарстанцев, с начала года в селе побывали гости из 70 регионов страны. Чаще других приезжали туристы из Кировской, Свердловской областей, республик Марий Эл и Удмуртии, сообщают эксперты МегаФона, основываясь на обезличенной информации абонентов. Интерактивный парк «Лес Чудес» принял больше путешественников в январе, а Литературно-музейный комплекс — в августе.

Чтобы обеспечить местных жителей и приезжих быстрой передачей данных и стабильной мобильной связью, специалисты запустили оборудование, поддерживающее технологию LTE. Современная сеть позволяет абонентам пользоваться интернетом на скорости до 75 Мбит/с. Также за счёт установки базовой станции на территории села увеличена зона покрытия VoLTE — технология дает возможность во время разговора пользоваться мобильным интернетом.

«Новый Кырлай — особое место, которое в детские годы вдохновило классика национальной поэзии Габдуллу Тукая. Теперь персонажи его произведений оживают в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, где в декабре стартует оживленный зимний сезон. Мы заранее провели работу по улучшению качества связи, чтобы посетители делились эмоциями от пребывания в сказочной атмосфере в режиме онлайн. Уверен, современные телеком-сервисы создадут благоприятные условия для развития поселения и привлечения гостей из других регионов», — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Расширение покрытия LTE в Новом Кырлае было реализовано в рамках программы оператора по развитию инфраструктуры в туристических местах Татарстана. Ранее были построены базовые станции в Местечке Раифа, вблизи озера Кабан и в Казанском планетарии.

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