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Казань удержала лидерство по бронированиям туристического жилья

МТС с помощью входящей в нее платформы Bronevik...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС с помощью входящей в нее платформы Bronevik.com, изучила бронирования туристического жилья в России в первом квартале 2025 года. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к году. Тройка лидирующих направлений не поменялась – большинство бронирований туристического жилья разделили между собой Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Татарстан вошел в топ-3 рейтинга, традиционно уступив место только столичным регионам. Больше всего бронирований в первом квартале было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. На втором месте расположился Санкт-Петербург (9% от всех бронирований), тройку замкнула Казань (3%).

Чаще всего для путешествий в январе-марте россияне бронировали отели и мини-отели (75% от всех заказов). Средняя длительность поездки составила 2 дня, а средний чек – 5 000 рублей за ночь.

При этом лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось (+91%). Зимой и в начале весны город привлекает туристов возможностью увидеть северное сияние, посетить ближайшие горнолыжные курорты и попробовать арктическую кухню с деликатесами из оленины и морепродуктов. На втором месте по приросту бронирований – Кострома, расположенный на северо-востоке Центральной России. Здесь количество заказов выросло на 80% год к году. Кострома входит в Золоте кольцо России и привлекает туристов памятниками деревянного зодчества, необычными музеями и большим количеством зимних фестивалей и праздников. Третьим по темпам прироста интереса туристов стал подмосковный город Коломна, известный своей архитектурой и уникальными промыслами. Количество бронирований в городе увеличилось почти в полтора раза (+47%).

Также в топ-10 по приросту бронирований вошли населенные пункты, расположенные вблизи популярных горнолыжных курортов: Домбай и Архыз в Карачаево-Черкессии (+ 38% и + 32% соответственно), а также Шерегеш в Кемеровской области (+33%).

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