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Гастрогид МТС расскажет татарстанцам, что такое вятская губница и как готовят истобенские огурцы

МТС, цифровая экосистема, запустила цифровой га...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила цифровой гастрономический путеводитель по вятской кухне от МТС Travel. Гастрогид по Кировской области расскажет татарстанцам о популярных ресторанных локациях региона, а также раскроет особенности вятской кухни. В путеводителе собраны свыше 50 ресторанов и кафе Кирова разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей.

Гастрогид расскажет о местных специалитетах: с чем лучше пробовать вятскую губницу, в чём особенность вятских рыжиков, как правильно готовить блины с припёком и где отведать хрустящих истобенских огурцов. Здесь можно найти рестораны аутентичной вятской кухни, локации с видом на город и реку Вятку, атмосферные места для завтраков, подборку лучших пельменных и вареничных, точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. В путеводителе представлена информация о региональных гастрофестивалях, советы и рекомендации экспертов в области гастрономии и туристического отдыха в Кировской области.

«В этом году Киров празднует 650-летний юбилей. Наш гастрогид стал своеобразным подарком городу и еще одним инструментом, который сделает поездки гостей в регион комфортнее, интереснее и вкуснее. По данным МТС Travel, Татарстан – в тройке лидеров по турпотоку в Кировскую область. Жители республики обеспечивают 8% поездок в регион, в среднем останавливаясь здесь на 2 дня. Теперь в поездках их будет сопровождать бесплатный гастрогид МТС, который сориентирует, где можно попробовать вятскую кухню, в каком отеле остановиться и посещение какого гастрофестиваля спланировать в следующий приезд», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ссылка на гастрогид по вятской кухне иногородние абоненты МТС будут получать в приветственном SMS-сообщении, а абоненты других операторов могут открыть его по прямой ссылке. Гастрогиды от МТС Travel, помимо Кирова, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске, Петропавловске-Камчатском и Самаре.

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