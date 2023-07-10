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«Что общего у татарских и корейских национальных костюмов»?

«Что общего у татарских и корейских национальных костюмов»?

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

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Корейские и татарские национальные костюмы являются важной частью культурного наследия своих народов. Несмотря на то, что они представляют разные страны и традиции, у них есть несколько общих черт.

Удивительные дизайны: корейские и татарские национальные костюмы оба привлекают внимание своими уникальными и красивыми дизайнами. Они обычно характеризуются яркими цветами, вышивкой и узорами, отражающими богатую историю и культурное наследие этих народов.

Универсальность: Оба костюма имеют много разных вариантов для мужчин и женщин, а также для различных возрастных групп. Это позволяет им быть универсальными и носиться в различных ситуациях, таких как праздники, свадьбы, традиционные церемонии и т.д. В основе татарского костюма, как мужского, так и женского рубаха (кулмек) и штаны (ыштан), а в основе корейского национального костюма – блуза чогори, похожая по крою на жакет, её также носили как мужчины, так и женщины. Она довольно короткая, со съёмным воротником и широкими рукавами, иногда к ним пристёгивали контрастные манжеты.

Важность деталей: корейские и татарские национальные костюмы известны своим вниманием к деталям. В обоих костюмах используются разнообразные элементы, такие как пояса, украшения на груди, нарукавные отделки и другие элементы, которые придают им элегантность и утонченность. В основе татарского орнамента – цветочные мотивы, в основе корейского тоже можно увидеть цветочные мотивы, однако также можно встретить отсылку к животным, геометрическим узорам.

Влияние истории и традиций: корейский и татарский костюмы имеют корни в исторических и традиционных ценностях своих народов. Они отражают исторические периоды, социальный статус и региональные особенности. Костюмы стали символом национальной идентичности и гордости.

Символика и значения: оба костюма также обладают символическим значением. Корейский ханбок выражает гармонию между человеком и природой, а также соединение прошлого и настоящего. Татарский костюм зачастую отражает уровень богатства и роскоши, а также важность семьи и общности.

Хотя у корейских и татарских национальных костюмов есть некоторые общие черты, каждый из них все же является уникальным и отражает индивидуальность своего народа. Они представляют богатство культурного наследия и становятся важным элементом сохранения и продолжения традиций этих народов.

А увидеть всю красоту корейских национальных костюмов, а также найти что-то общее между ними и татарскими костюмами вы сможете на телеканале ТВ-3 15 июля в 19:00, в эфир которого выходит новый красивый сериал «Императрица Ки».

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